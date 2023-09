Weer te laat op school: De Lijn wil bussen bijsturen regio Ieper, maar weet nog niet wanneer

Het schoolbusprobleem in de zuidelijke Westhoek blijft aanslepen. Na een doorregende eerste schooldag op vrijdag kwamen op een zonnige maandag opnieuw tientallen leerlingen te laat op verschillende scholen in Ieper. De Lijn is bereid bij te sturen, maar kan nog geen timing geven.

Net als afgelopen vrijdag kregen de gemeentebesturen van Mesen en Heuvelland klachten van ouders over de nieuwe busregeling van De Lijn, die in werking trad op 1 september. Ook de scholen in Ieper bevestigen de klachten. Het gaat vooral om het College, Immaculata en VTI, die het verst gelegen zijn van het Ieperse station, dat voortaan de eindhalte is voor de betrokken bussen in plaats van de Grote Markt.

Leerlingen opnieuw te laat

“Maandagmorgen kwamen opnieuw tientallen leerlingen te laat op school”, zegt Matthias Archie, coördinerend directeur van scholengemeenschap Sint-Maartensscholen. “Daar zitten ook eerstejaars tussen en voor hen is dit een emotionele ervaring.”

Het College, dat op iets meer dan een kilometer ligt van het station, noteerde afgelopen vrijdag een twintigtal leerlingen, die te laat kwamen door de busregeling. “Maandag zitten we opnieuw aan een gelijkaardig aantal”, vertelt Frank Hosten, directeur van het College. “Dertien van hen kwamen vanuit Heuvelland op buslijn 72. Normaal moest hun bus om 8.09 uur arriveren aan het station, maar het werd 8.20 uur en dan zijn ze al te laat. Tegen 8.35 uur waren de meesten op school. Ze moeten zich aanmelden in de hoofdingang voor een controle rond hun laattijdige aankomst en dan moeten ze zich nog haasten naar hun kluisjes en eventueel een sanitaire stop doen. Een vervelende situatie voor de betrokken leerlingen en de klasgenoten, want wanneer ze de klas binnenkomen worden de lessen verstoord.”

“Wij hoeven deze stress niet bij de drukke start van een nieuw schooljaar”

“Dit is lastig voor ons, de leerlingen en de ouders”, beaamt directeur Pieter Roets van het VTI, waar maandag 35 scholieren te laat kwamen. “En eigenlijk hadden we dit vooraf voorspeld. Vrijdag was er wel die uitzonderlijke regenval, maar maandag was het opnieuw prijs. Sommigen komen hier aan met tranen in de ogen omdat ze straf vrezen. Natuurlijk kunnen zij daar niks aan doen. Wij hoeven deze stress niet bij de drukke start van een nieuw schooljaar.”

“Het is verontrustend dat dit gebeurt bij fantastisch zomerweer”, vervolgt Hosten. “Vermoedelijk komen veel leerlingen nog met de fiets. We verwachten dus dat het aantal nog zal stijgen. En eigenlijk zijn cijfers irrelevant: élke leerling moet de kans krijgen om volwaardig les te volgen. De werken in de Dikkebusseweg bij het station, waardoor bepaalde bussen een omleiding volgen, zullen nog een lange periode duren. Het wordt dus een structureel probleem. Niet allen ’s morgens, maar ook ’s avonds: er is te weinig marge om van school op het station te raken om de bus naar huis te nemen.”

Afwachtende houding

De scholengemeenschap is in overleg met De Lijn. Het probleem zou opgelost zijn als bepaalde bussen ongeveer een kwartier vervroegd worden. “De klachten worden bekeken”, reageert een woordvoerder van De Lijn. “We hebben ervoor gekozen om de start van het schooljaar af te wachten en dan te evalueren en bij te sturen waar nodig. Een termijn kunnen we daarbij nog niet geven.”

De scholen kijken ook richting stadsbestuur. “De Lijn is niet meteen de ‘snelst’ agerende partner”, stelt burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper). “Ik hoop dat het snel opgelost wordt.” (TP)