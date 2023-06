Weer doorgaand verkeer mogelijk tijdens restauratiewerken aan de Menenpoort in Ieper

De restauratiewerken aan de Menenpoort zijn volop bezig en sinds donderdagmorgen kunnen de auto’s vanuit Frenchlaan weer door de Menenpoort de stad in rijden. De voorbije maand was dit niet mogelijk.

De werken aan de Menenpoort duren nog tot het voorjaar van 2025. Het imposante monument heeft geen structurele problemen, maar het gaat om erosie en kleine schade met als doel de bescherming tegen schade op lange termijn.

In het begin kon er nog in een richting gemotoriseerd verkeer door de Menenpoort, maar tussen 15 mei en 14 juni was dit even niet mogelijk. Sinds donderdagmorgen konden de automobilisten wel weer via de Menenpoort naar het stadscentrum.

Tentoonstelling

Intussen kan je sinds maandag 12 juni aan de Menenpoort een tentoonstelling bekijken over de geschiedenis van de Menenpoort. Je vindt de tentoonstelling op het grasveld, bovenaan de Menenpoort (kant Bollingstraat).