“We moesten zelfs bus in andere richting nemen door kou”: Esther (16) en Alexine (15) komen uur te laat op school door busproblemen

In de Westhoek bleven tientallen scholieren maandagmorgen in de kou staan door busproblemen. Enkele scholieren uit Beselare moesten zelfs een bus naar Menen nemen om in Ieper te geraken. “We waren een uur te laat.”

“We stonden met meer dan vijftig kinderen aan de bushalte bij de kerk van Beselare, maar de aangekondigde bussen kwamen niet of reden door omdat ze te vol zaten”, vertelt Alexine Kesteloot (15). “Na 40 minuten te staan wachten, besloot ik om de bus te nemen in de verkeerde richting, omdat ik het te koud kreeg.”

Naar Menen

In plaats van naar Ieper reed Alexine een dertiental kilometer verder weg van Beselare richting Menen. Ook dorpsgenoot Esther Focke (16) besloot om die bus te nemen. “Vanuit Menen trokken we dan weer richting Westhoek en Ieper, waar we allebei les volgen in het College”, aldus Esther. “Ik was nog nooit te laat op school en het was meteen serieus te laat: om 9.15 uur kwamen we pas aan. Het eerste lesuur had ik een hoofdvak: sociale en gedragswetenschappen.”

Les gemist

“Ik heb de les geschiedenis gemist”, zegt Axeline. “De komende dagen ga ik liefst met mijn mama mee in de auto. Als dat niet lukt, moet ik de volgende keer hopen dat ik wél op een juiste bus geraak.”

“Hopelijk komen er dan wel meerdere bussen af”, klinkt het bij Esther. “Andere opties zijn er niet voor mij. Behalve de fiets, maar dat is telkens elf kilometer heen en terug, niet evident in dit vriesweer.”

Ramp

“Zelfs al zouden de bussen op tijd rijden, dan nog is dit niet oké”, stelt Valerie Debal, mama van Babette Meeuws uit Beselare die maandagmorgen pas om 9.18 uur op school was. “Mijn dochter moest nog minimum 1,2 km te voet van haar afstaphalte in Ieper naar het College. De lijn Beselare – Ieper was al ondermaats en is nu helemaal een ramp. Vorig jaar waren er vier bussen die toen al overvol zaten, nu zijn er nog drie. Vorig jaar reden er bussen naar de Ieperse Grote Markt, nu enkel naar het Ieperse station. Ze vertrekken ook later waardoor leerlingen van het College onmogelijk op tijd op school kunnen geraken.”

Ook slechte lijn naar Roeselare

“Ook mijn zoon Basile ervoer deze ochtend problemen”, aldus Valerie. “Hij zit in Torhout op school en moet de trein uit Roeselare nemen. De lijn Beselare – Roeselare kan hij niet nemen, want die vertrekt te laat uit Beselare en dan haalt hij de trein niet. Dus voeren we hem vier kilometer verder naar de halte aan Broodseinde bij Zonnebeke. Die buslijn is in 2024 ook veranderd en vertrekt om 7.14 in plaats van 7.07 uur. Deze ochtend was de bus ook nog 12 minuten te laat. Uiteindelijk was hij 19 minuten te laat in Roeselare, waardoor hij 2 minuten had om zijn trein van 8 uur te halen. Dat werd heel nipt, maar is net gelukt. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Ik heb twee kinderen met een busabonnement en geen van beide raakt vlot op school.”

“Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Ik heb twee kinderen met een busabonnement en geen van beide raakt vlot op school” – Valerie Debal

Iepers Collegedirecteur Frank Hosten noteerde maandagmorgen een 35-tal te late leerlingen. “Variërend van enkele minuten tot één uur te laat, waardoor twee lesuren gehypothekeerd werden voor deze scholieren én hun klasgenoten. Dat is een jammerlijke zaak”, vindt hij. “Wij hadden ergens gehoopt dat de aanpassingen die ons beloofd waren na Nieuwjaar de problemen van het begin van het schooljaar volledig zouden wegwerken. In plaats van eerdere problemen met bussen uit Heuvelland, Mesen en de N8 vanuit het noorden gaat het nu om lijnen uit Zonnebeke en Wervik. We hebben nu het gevoel dat we terug naar af zijn. Dit lijkt niet langer een Westhoekprobleem, maar een fundamenteel Vlaams probleem. Het is eigenlijk maar al te gek dat een schooldirecteur een grote organisatie als De Lijn moet wijzen op tekortkomingen. Als wij hun dienstverlening moeten helpen, dan klopt het verhaal niet meer.”

In de loop van maandag kreeg Zonnebeeks mobiliteitsschepen Koen Meersseman (#TEAM8980) antwoorden van De Lijn. “Door laattijdige ziektemeldingen van chauffeurs reden twee bussen niet in Beselare en Zonnebeke. In theorie zou dit tegen dinsdag moeten rechtgezet zijn.”

Omleiding

Een bijkomende onzekere factor zijn de pas gestarte werken voor een nieuw fietspad langs de N8, waardoor er eenrichtingsverkeer was aangekondigd van de rotonde Zuiderring in Ieper tot het centrum van Geluwe.

“Na overleg met de betrokken aannemer en AWV worden de plannen bijgestuurd”, aldus Meersseman. “Zo zal men vanaf dinsdag de N8 afzetten net over de Oude Kortrijkstraat zodat men kan opstarten met de eerste zone tussen de Zuiderring in Ieper en de Frezenberg. Daarnaast zal doorgaand verkeer vanaf de Wervikstraat omgeleid worden via de A19. Zo zal in een eerste fase het lokaal verkeer in Geluveld zich in twee richtingen kunnen verplaatsen. Afhankelijk van de voortgang van de werken in het eerste stuk van Ieper zullen we later moeten bijsturen, maar op deze manier is de hinder voorlopig beperkt en blijft Geluveld bereikbaar. De buslijnen zullen in Geluveld omgeleid worden via Zandvoorde naar Zillebeke en Ieper. Komende van Ieper blijft het traject gelden. Het betekent concreet dat de bushaltes richting Ieper tussen het dorp Geluveld en de Zuiderring niet bediend zullen worden. Scholieren moeten zich dus verplaatsen richting de markt van Geluveld. Het wordt wel weer spannend om op tijd in Ieper te geraken.” (TP)