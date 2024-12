“We grijpen in voor de veiligheid”: na noodkreten buurtbewoners komt er tijdelijke verkeersmaatregel in Morinnestraat

De verkeerssituatie in de Morinnestraat en de Winkelstraat in Kortrijk is tijdelijk aangepast om de overlast door sluipverkeer weg te nemen. De straten worden volledig voorbehouden aan plaatselijk verkeer.

De afgelopen weken lieten bewoners van de Morinnestraat en de Winkelstraat herhaaldelijk van zich horen over de overlast en onveilige situaties veroorzaakt door sluipverkeer. “Moeten er echt ongevallen gebeuren?!”, mailde buurtbewoner Steven Vandenabeele laatst nog naar onder meer Politiezone VLAS en het stadsbestuur naar aanleiding van schade aan een kapel in de straat.

De oorzaak van de verkeersoverlast ligt bij de werken aan de Oudenaardsesteenweg waardoor veel weggebruikers ter hoogte van Cowboy Henk een kortere sluiproute kiezen in plaats van de aangeduide omleiding. Dit leidt tot overbelasting van de omgeving rond de Morinnestraat, met alle gevolgen van dien.

Samenwerking tussen Kortrijk en Zwevegem

De signalen van de bewoners zijn duidelijk gehoord, maar de situatie is complex en vraagt om samenwerking tussen Stad Kortrijk en Zwevegem. Bovendien zorgde de recente bestuurswissel ervoor dat actie pas mogelijk was zodra het nieuwe bestuur aan de slag kon. Er werd nu een tijdelijke oplossing uitgewerkt om de onveilige situatie meteen aan te pakken.

“Van zodra we de noodkreten van de burgers kregen, ben ik ter plaatse gegaan om de situatie met eigen ogen te zien. Hoewel de maatregel van korte duur is, grijpen we in voor de veiligheid en om te tonen dat we luisteren naar de signalen van onze inwoners. Dit is slechts een eerste stap: in januari gaan we in overleg met de buurtbewoners en trachten we samen met de gemeente Zwevegem een duurzame oplossing te vinden die de verkeerssituatie op lange termijn verbetert”, zegt Trui Steenhoudt, schepen van Mobiliteit en Openbare werken.

Praktische wijzigingen en controle

Kortrijk en Zwevegem voorzien tijdelijke borden en signalisatie op verschillende locaties, waardoor enkel plaatselijk verkeer nog doorgang heeft. Verkeer vanuit Kortrijk kan vanaf de Baaistraat niet verder rijden, tenzij het om plaatselijk verkeer gaat. De huidige eenrichtingsregeling in de Winkelstraat en Morinnestraat blijft wel van kracht.

“We geven een krachtig signaal naar de buurtbewoners dat we veiligheid en leefbaarheid voorop stellen. Om de maatregel maximaal te laten respecteren heb ik de politie gevraagd om te controleren en handhaven in de omgeving. Op die manier pakken we de situatie kordaat aan”, besluit burgemeester Ruth Vandenberghe.