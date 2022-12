Wat te doen bij problemen op een overweg?

Dinsdagmiddag werd in Ardooie een stilstaande vrachtwagen op een overweg aangereden door een trein. De trein ontspoorde en de vrachtwagen werd helemaal vernield. Tot vlak voor de aanrijding probeerde de chauffeur nog om het voertuig opnieuw te starten. Maar zo ging volgens Infrabel veel kostbare tijd verloren. “Via contact met de noodcentrale hadden we het treinverkeer kunnen laten stilleggen.” Door de schade zal er wellicht nog voor een week geen treinverkeer mogelijk zijn langs dat traject.

Infrabel, de beheerder van de spoorwegen in België doet via sociale media een oproep wat je moet doen in gevaarlijke situaties op de sporen. “Doet er zich een gevaarlijke situatie voor op een overweg, zoals een boom, voorwerp of dier of mens op de sporen? Breng dan ten eerste jezelf in veiligheid en verwittig daarna onmiddellijk de hulpdiensten 112.”

Aan iedere spoorweg hangt er sinds 2019 een sticker onder het seinlicht met informatie over de exacte locatie. “Daarop staat de gemeente waarin je je bevindt, de straatnaam en het officiële overweg- en lijnnummer. Dat moet je doorgeven aan de hulpdiensten, zodat we vlug kunnen reageren. Dan kunnen we de naderende treinen onmiddellijk verwittigen. Op enkele minuten tijd kunnen we het treinverkeer stilleggen om ongevallen zoals dinsdagnamiddag te vermijden”, klinkt het bij Infrabel.

Voorbeeld van een sticker onder het seinlicht aan iedere overweg met informatie over de exacte locatie. © Infrabel

Minder dringende situaties

Bij gevaarlijke situaties, die minder dringend zijn, zoals een beschadigde omheining langs de sporen of een put in de wegbekleding van de overweg waardoor er auto’s zouden kunnen vastraken, kan je dit via telefoon (02 525 22 11) of mail (contact@infrabel.be) doorgeven aan Infrabel.