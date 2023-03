Wandelpool Bruggestraat naar Wonderwijs en Zonnebloem

Sinds kort stappen tientallen kinderen mee in de wandelpool van de Bruggestraat richting de basisscholen Wonderwijs en De Zonnebloem in Hooglede. Zo wandelen de kinderen veilig en gezond naar school.

Plaats van afspraak: 7.50 uur aan het kapelletje in de Bruggestraat. “De proefperiode loopt tot aan de paasvakantie”, aldus schepen Julie Misplon. “Daarna evalueren we wat beter of anders kan. De wandelpool steunt op vrijwillige (groot)ouders die meewandelen op woensdagochtend. Momenteel zijn er drie mama’s die elke woensdagvoormiddag vrijwillig de groep kinderen begeleiden naar de twee scholen vanuit de Bruggestraat.”

Beloningssysteem

“In de toekomst hopen we om op meerdere dagen een wandelpool te kunnen organiseren, maar daarvoor hebben we meer vrijwilligers nodig. Een bijkomende optie is dat er nog een wandelpool vertrekt vanuit de Rodenbachwijk en een vanuit de Atlantahal. We willen hiermee vooral een veilige schoolomgeving creëren met zo weinig mogelijk wagens rond de school.”

“Daarnaast vinden we beweging voor kinderen ook heel belangrijk. Vanaf september werken we met een beloningssysteem voor kinderen die meestappen”, vertelt schepen Misplon. Wie zin heeft om mee te wandelen als vrijwillige begeleider kan contact opnemen met de gemeente Hooglede. (EVG)