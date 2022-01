Wandelaars kunnen weer veilig langs paadje in Krasnikstraat Ruiselede nadat oude stalling gestut is

Het betonnen paadje ter hoogte van de Krasnikstraat in Ruiselede is populair bij wandelaars, maar niet altijd even veilig. Een oude stalling met gebarsten muur baarde sommigen zorgen, maar die is nu gestut.

De fiets-en wandelweg tussen de Poekevoetweg, Krasnikstraat en Ommegangstraat in Ruiselede krijgt steeds meer passanten. Door corona waren er meer wandelaars die de nieuwe ruime verkaveling in volle expansie aan de Poekestraat willen bewonderen. Ook veel schoolkinderen vanuit de Krasnikstraat zelf.

Gestut met balken

Allemaal gingen ze soms wat angstvallig voorbij de oude stalling met bolle en gebarsten buitenmuur. Die is sinds een aantal maanden gestut met een zware betonblok in het gras en een dikke metalen buis, zowat 2 meter hoog. Een oplossing die voor sommigen een prikkelende doorn in het oog was. Nu werd het euvel professioneel aangepakt door een firma uit eigen regio, die ook in Brussel grote verbouwingen doen. Ook voor dit ogenschijnlijk klein probleem is nu een solide oplossing gerealiseerd, tot opluchting van de vele wandelaars die het betonnen paadje ter hoogte van de Krasnikstraat gebruiken. (RV)