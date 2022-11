Wagens lopen schade op aan rotonde in Sint-Kruis

Aan de rotonde van de Moerkerkse Steenweg met de Doornhut in Sint-Kruis hebben al heel wat wagens schade opgelopen. Het komt door onvoorzichtig rijden.

Ze komen vaak al in snelheid vanaf de Moerkerkse Steenweg of de Brieversweg. De meeste bestuurders merken hinder als ze uit de Brieversweg komen en de Moerkerkesteenweg willen oprijden. Ze moeten opletten voor de biggenruggen die er liggen en komen regelmatig tegen de rotonde terecht. Al heel wat wieldeksels liepen schade op, maar ook aan de rotonde zelf is er al schade.

Verder merk je dat de geel geschilderde biggenruggen al totaal verkleurd zijn door de wagens die er op rijden. Hierdoor zijn ze ook minder zichtbaar geworden in het donker. Met het doven van de openbare verlichting zal het er nog een stuk gevaarlijker worden aan de rotonde.