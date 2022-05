Waarheen met de mobiliteit in de Westhoek?

Op woensdag 4 mei om 19.30 uur heeft in de Poperingse bib De Letterbeek een lezing plaats over de toekomst van de mobiliteit in de Westhoek.

Tot twee jaar geleden gold de term ‘basismobiliteit’ als uitgangspunt voor het doel van de overheden om iedere woonkern met meer dan 500 inwoners minstens éénmaal per uur door een busdienst te laten ontsluiten.

In 2019 keurde het Vlaamse Parlement het nieuwe decreet voor ‘basisbereikbaarheid’ goed. Hierdoor wordt de mobiliteit meer door de vraag gestuurd dan het aanbod, met een mix van diverse verkeersmodi en een sterkere samenwerking met gemeenten via vervoerregio’s en regionale mobiliteitsplannen. Mogen we in de toekomst hopen op een betere mobiliteit in de Westhoek via een mix van Bel- en andere aangepaste busdiensten, auto- en fietsdelen en mobipunten?

Verkeersdeskundige Willy Miermans geeft hierover een lezing waarin hij ruimtelijke, technische, verkeerskundige en culturele factoren in overweging neemt.

Actuele dossiers

Na de lezing volgt een uiteenzetting van het stadsbestuur Poperinge over actuele dossiers rond verkeersveiligheid en mobiliteit voor zwakke weggebruikers, zoals nieuwe fietspaden en aanpassingen in schoolomgevingen.

Ook is die avond een fototentoonstelling te zien van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) vzw, gecreëerd naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de vereniging.

De toegang bedraagt 5 euro, Uitpas kansentarief: 1 euro.

Vooraf inschrijven via bib@poperinge.be of 057 33 02 29.