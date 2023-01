Waar parkeren in Zwanestraat in Torhout?

De lange, brede, witte strepen in de Zwanestraat en op de Markt hebben enkel esthetische waarde en zijn voor het parkeren niet meer dan schijn. Op de Markt kun je (straks) enkel nog je auto kwijt op enkele vakken achter het stadhuis aan de zijde waar het nieuwe Bancontact-complex zich bevindt. En langs de Zwanestraat resten er slechts 14 parkeervakken, waarvan eentje voor mindervaliden en één Shop & Go-plaats, schuin tegenover de apotheek Pattyn.

Maar, vandaar de onduidelijkheid en de verwarring, nog niet alle parkeerlijntjes zijn geschilderd en nog niet alle verkeersborden geplaatst. Dus wordt er momenteel wildgeparkeerd en heeft de politie de handen vol om verwittigingen te geven en eventueel zelfs processen-verbaal.

Blauwe zone invoeren

“Elke verandering vraagt van de mensen de nodige aanpassing en vergt tijd”, onderkent schepen van Mobiliteit Elsie Desmet. “Het feit dat er sinds kort weer doorgaand verkeer op de Markt mogelijk is, brengt mensen daar opnieuw met de auto heen. Ze zijn nog niet vertrouwd met de nieuwe situatie en sommigen zijn zich er niet van bewust waar de parkeerplaatsen zich precies bevinden.”

“Dus valt het te begrijpen dat er foutgeparkeerd wordt, al heb je ook automobilisten die zich nergens van aantrekken en zomaar hun wagen achterlaten. Dat is natuurlijk de bedoeling niet. De politie volgt de zaak van nabij op. Het verkeersbord voor de Shop & Go-plaats staat er al, maar de sensor zit nog niet in de grond en het parkeervak is nog niet aangeduid. Toegegeven, duidelijk is zoiets natuurlijk niet. Ik hoop dat alle belijning nu snel geschilderd zal kunnen worden.”

Op de twaalf ‘gewone’ parkeervakken langs de Zwanestraat is er blauwe zone van kracht. Het is de bedoeling om vanaf maart het betalend parkeren overal af te schaffen en door blauwe zone te vervangen, met de kans om met de schijf twee uur te parkeren.