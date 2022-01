Vriendenkring ’t Regenboogje voert verkeersactie in Veurne

Met een ludieke actie in de Gustaaf Vermeerschlaan pleit de vriendenkring van kleuterschool ’t Regenboogje voor structurele aanpassingen voor een verkeersveiligere schoolomgeving.

“Wij hebben in kleuterschool ’t Regenboogje een prachtige ploeg ouders die de verkeersveiligheid graag onder de aandacht wil brengen”, zegt voorzitter Laure Rabaey. “Met onze voorstellen op een zichtbare, ludieke, manier willen we de pijnpunten rond de school aankaarten en bestuurders daarop wijzen.”

“De kleuters dachten na over een soort verkeersborden en slogans die opvallen”, zegt schooldirecteur Tom Lecluyse. “Deze schooleigen borden werden nu met hulp van de Vriendenkring van de school op een veilige manier tijdelijk in zes bloembakken geplaatst in de doodlopende straat Gustaaf Vermeerschlaan tot aan kinderdagverblijf ’t Sporrewaan, de drukste aanrijroute naar de school.”

Veilig zebrapad

“Het uiteindelijk doel van de actie is om versneld enkele structurele wijzigingen te bekomen vanuit de bevoegde overheden”, verduidelijkt Laure Rabaey. “Concreet vragen we een aantal maatregelen om de schoolomgeving op een permanente manier verkeersveiliger te maken voor de kinderen en hun ouders”, zegt directeur Lecluyse.

“Het gaat om beide inritten naar de school, dus zowel vanuit de Zuidkapelweg als vanuit de Gustaaf Vermeerschlaan. Daar zou het aanbrengen van een veilig en verlicht (regenboog)zebrapad de situatie merkbaar verkeersveiliger maken, aangevuld met herkenbare stroken/symbolen op de grond, zowel op de parking als in de hele straat, als leidraad voor de kinderen waar zij mogen wandelen en fietsen. Een fietspad ontbreekt. We denken dat de doodlopende stukjes straat tot aan de parking inrichten als fietsstraat een positief effect zal hebben, zodat fietsende kinderen en ouders altijd voorrang hebben en de auto’s hen niet mogen inhalen. In het donker is het helemaal gevaarlijk, dus meer verlichting, vooral bij oversteekplaatsen of wandelstroken voor de kinderen, is echt nodig.”

Foutparkeerders

Laure voegt er nog aan toe: “Ik denk dat foutparkeerders aanspreken ook wel helpt! Ze moeten niet meteen een boete krijgen, maar een aanmaning dat iets verder stappen geen kwaad kan, zet hen misschien aan tot nadenken!” (

MVO)