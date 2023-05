Vrachtwagensluis in dorpskern blijft gemoederen beroeren

Net geen twee jaar na de installatie van de vrachtwagensluis in de dorpskern van Sint-Eloois-Vijve worden er wekelijks nog altijd gemiddeld dertig overtredingen vastgesteld. “Het probleem is niet opgelost”, vindt de oppositie.

Het centrum van Sint-Eloois-Vijve wordt al jaren geteisterd door tientonners die door de Posterijstraat en de Aloise Biebuyckstraat razen. In 2011 voerde de gemeenteraad een tonnagebeperking in, waardoor vrachtwagens de Gentseweg (N43) en Expresweg (N382) moeten gebruiken om pakweg Sint-Baafs-Vijve en Wielsbeke te bereiken. Om het verbod af te dwingen, huurde het stadsbestuur in 2018 een mobiele vrachtwagensluis. Die werd in juni 2021 vervangen door een vaste installatie. Daarbij wordt een foto genomen van de nummerplaat van een vrachtwagen. Even verderop in de straat neemt een camera opnieuw een foto. Als er niet genoeg tijd verstreken is tussen beide foto’s, wijst dat erop dat de trucker niet lokaal heeft geleverd. Een boete van 58 euro, die geïnd wordt door de federale overheid, is dan zijn deel.

Blijvende problematiek

Vorig jaar maakte het stadsbestuur bekend dat de politiezone Mira tussen juni 2021 en april 2022 meer dan 1.100 overtredingen vastgesteld werden, oftewel 40 per week. Tijdens de jongste gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Maxim Laporte (N-VA/Open VLD) om een stand van zaken. Uit de recentste cijfers blijkt dat er in 2022 zo’n 1.300 overtredingen vastgesteld werden. Dat zijn er gemiddeld 127 per maand of 30 per week. In januari, februari en maart van dit jaar ging het respectievelijk om 116, 128 en 92 boetes. Gemeenteraadslid Laporte concludeert daaruit dat de problematiek niet van de baan is. “We hebben hier als stad veel geld in geïnvesteerd, maar het levert te weinig op. Het vrachtverkeer zorgt voor verkeersoverlast, een dalende woonkwaliteit en gevaarlijke situaties op het kruispunt Posterij”, zegt Laporte, die naar eigen zeggen een rondvraag deed bij handelaars en bewoners uit de buurt. “De laatste maanden merken ze dat het inrijverbod opvallend meer aan de laars gelapt wordt. Je hebt vrachtwagens die vaak een tiental minuten langs de kant blijven staan en dan toch doorrijden om zo het systeem te omzeilen.”

Sensibiliseren

In zijn antwoord liet schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) weten dat een suggestie om extra signalisatie aan te brengen op de Gentseweg op een koude steen viel bij het Agentschap Wegen en Verkeer. Dat oordeelde dat de tonnagebeperking reeds voldoende staat aangeduid. “Aan de bewoners van de Millenniumstraat hebben we voorgesteld om eenrichtingsverkeer in te voeren richting de Posterijstraat, om zo ingaand vrachtverkeer te weren. Maar er was geen draagvlak voor dit voorstel bij de bewoners”, zei Himpe. De schepen gaf ook aan verder in te zetten op sensibilisering, onder meer bij de bedrijven in Wielsbeke. “We hebben hen opgebeld en de informatie rond de tonnagebeperking doorgegeven aan de interne verantwoordelijke voor het transport”, vervolgde Himpe, die toevoegde dat hij de bewoners tijdens een buurtvergadering opgeroepen had suggesties te bezorgen. “Voorlopig heb ik nog niets ontvangen”, klonk het. CD&V-raadslid Charka Dewaele, die buurtbewoner en pleitbezorger van de installatie is, kwam daarop tussen in de discussie. “Ik heb geen weet van ongenoegen en ongerustheid over het vrachtverkeer. Vroeger, toen de sluis er nog niet was, kreeg ik elke maand een e-mail van een boze bewoner. Nu is het veel rustiger geworden”, zei ze. (PNW)