Vrachtwagens geweerd uit centrum van Komen-Waasten

Vanaf 15 november zijn vrachtwagens niet langer welkom in het gemeentecentrum van Komen-Waasten. Alle verkeer, zwaarder dan 3,5 ton, zal zich via de ringweg moeten verplaatsen.

Via videobewaking zal de politie streng toekijken op het naleven van de nieuwe regels. “De regels waren al enkele jaren van toepassing, alleen gaan we nu permanent gaan controleren dankzij ons cameranetwerk”, klonk het in een reactie van de politiezone.

“Het is ons beste wapen in de strijd tegen verkeersgevaarlijke situaties. Alle handelaars uit het centrum werden reeds per brief verwittigd van deze nieuwe maatregelen. Zij kunnen bij de politiezone een uitzondering aanvragen. Zo kunnen ze bijvoorbeeld probleemloos leveren per vrachtwagen blijven ontvangen.”

Komen-Waasten maakt van verkeersveiligheid een prioriteit. Zo was het centrum van Waasten al langer verboden terrein voor vrachtwagens.