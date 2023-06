Vrachtwagenchauffeur Jori wijst op gevaren dode hoek tijdens demonstratie in twee Heuvellandse scholen

Vrachtwagenchauffeur Jori Degrande demonstreerde in twee Heuvellandse scholen, GO Wijtschate en VBS Westouter de dode hoek bij vrachtwagens. Eerdere gebeurde dit ook in de vrije basisscholen van Kemmel, De Klijte en Dranouter. In Nieuwkerke wordt de lessenreeks gegeven door het aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes.

Het verhaal van Jori begon met een korte uitleg waarop te letten bij manoeuvres van vrachtwagens, en verder ook aandacht voor de grootte en het gewicht van de vrachtwagen. “Daarna voer ik op een kruispunt een manoeuvre uit, stop ik halverwege en toon aan hoeveel plaats hiervoor nodig is. Tenslotte mag elke leerling even plaats nemen in de chauffeursstoel om het zicht te ervaren. Ik maak ze niet bang, maar laat de boodschap wel zeer duidelijk horen.”

De keuze om de leerlingen van het vijfde en het zesde leerjaar te betrekken in de lessenreeks is een bewuste keuze. “Deze leerlingen fietsen reeds vaak naar school en fietsen misschien aansluitend een grotere afstand naar de middelbare school.”

Gezien het belang ook voor volwassenen groot is, plant Jori Degrande eveneens een lessenreeks voor volwassenen en dit op Heuvelland Tope in september.