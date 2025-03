Vrachtwagen gespot die aan het spookrijden is op R8: “We zoeken de nummerplaat en de identiteit van de chauffeur”

Donderdagmorgen werd tijdens de ochtendspits een spookrijder gesignaleerd op de R8, ter hoogte van het kruispunt met de Brugsesteenweg in Kortrijk. Het gaat om een vrachtwagen die in de verkeerde rijrichting reed.

Tijdens de ochtendspits donderdagmorgen nam een automobilist een foto van een spookrijdende vrachtwagenchauffeur op de R8, de ring rond Kortrijk. De automobilist postte de foto op sociale media. Dat viel ook Thomas Detavernier op, de woordvoerder van Politiezone Vlas. “De trucker reed in de verkeerde rijrichting ter hoogte van het kruispunt van de Ringlaan en de Brugsesteenweg, op zich al een gevaarlijk kruispunt. Zijn manoeuvre was hallucinant en ronduit gevaarlijk. We doen er nu alles aan om de vrachtwagenchauffeur te kunnen identificeren”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas. “Het kan zijn dat de vrachtwagen compleet de richting kwijt was, het kan ook een buitenlandse trucker zijn. De camerabeelden in de buurt zullen kunnen helpen bij het onderzoek, waar onze verkeerspolitie mee bezig is. Eventueel kan de Federale politie erbij betrokken worden.”

Nummerplaat

“We kijken of we de nummerplaat van de vrachtwagen en daarna de identiteit van de bestuurder kunnen achterhalen. Wellicht gaat het om een buitenlandse vrachtwagen en bestuurder. Op de foto is er geen nummerplaat te zien”, klinkt het nog.

Spookrijden is een zware overtreding

De literatuur rond spookrijden leert ons volgende: Spookrijden is een overtreding van de vierde graad, de zwaarste categorie van verkeersinbreuken in België. Bij betrapping wordt het rijbewijs meteen voor vijftien dagen ingetrokken, waarna de overtreder voor de politierechtbank wordt gedagvaard. Mogelijke straffen zijn een geldboete tussen 320 en 4.000 euro en een rijverbod van acht dagen tot vijf jaar. “We blijven verder zoeken naar de identiteit van de vrachtwagenchauffeur”, besluit de woordvoerder.