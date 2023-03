Voorzitter verkeerscommissie Blankenberge reikt laatste keer de hand: “Mocht het weer over postjes gaan, is voor mij de kous ook af”

Voorzitter Marc Dhondt wil nog een laatste keer de hand reiken om “de constructieve werking van de verkeerscommissie voort te zetten” in Blankenberge. Aanleiding is de recente berichtgeving dat de huidige coalitie op zoek gaat naar drie nieuwe verkeersdeskundigen voor de commissie.

“Terwijl de huidige twee experten een curriculum vitae hebben om u tegen te zeggen”, zegt Dhondt. “Maar beide worden nu met een totaal gebrek aan respect aan de kant geschoven. Een nieuw dieptepunt.” Dhondt weerlegt ook dat de verkeerscommissie onwettig zou zijn samengesteld geweest. “Niet de samenstelling was onwettig, wel het feit dat gemeenteraadsleden niet kunnen zetelen met stemrecht. Uiteindelijk riep de schepen op kosten van de belastingbetaler de hulp in van een advocaat om zijn eigen huiswerk te verbeteren.”

Rare situatie

“Een tot voor kort goed werkend adviesorgaan verliest hierdoor elke geloofwaardigheid, maar toch wil ik nog een laatste keer de hand reiken om de constructieve werking van de commissie te kunnen voortzetten. Mocht de schepen er dan toch opnieuw blijk van geven dat het over postjes gaat in plaats van over behoorlijk bestuur, dan is voor mij de kous ook af. De hele situatie waarin we nu al meer dan anderhalf jaar verzeild zijn, heeft me zeer ontgoocheld”, klinkt het.