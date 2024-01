Vooruit wil korting voor pendelaars van De Lijn

Tijdens de jongste gemeenteraad vroeg oppositieraadslid Frederic Mortier (Vooruit) of het stadsbestuur kortingen wil aanbieden aan inwoners die De Lijn gebruiken.

Gratis tickets

“In veel steden en gemeenten hebben ze niet gewacht op het nieuwe vervoersplan om kortingen op vervoerbewijzen en tickets aan te bieden en bestaan die kortingen al veel langer”, zegt oppositieraadslid en Vooruit-voorzitter Frederic Mortier. “Op de website van De Lijn kan je zien welke kortingen een stadsbestuur voorziet voor haar inwoners en bezoekers. De stad Kortrijk, bijvoorbeeld, biedt gratis bustickets aan om zich te verplaatsen van de randparking naar het stadscentrum. In Harelbeke krijgen jongeren dan weer 25 procent korting op de Buzzy Pazz. Dat is ook het geval in Kuurne waar de inwoners ook nog gemeentekorting krijgen op een 10-rittenkaart van De Lijn. In Roeselare tot slot – om nog één voorbeeld te noemen – krijgen jongeren zelfs 50 procent korting op hun Buzzy Pazz. Helaas ontbreekt Waregem in het lijstje met 31 West-Vlaamse steden en gemeenten die bij De Lijn een korting aan hun inwoners aanbieden.”

Topprioriteit

“Het zou nochtans positieve gevolgen kunnen hebben voor de verkeersveiligheid. Meer mensen met het openbaar vervoer betekent minder wagens, waardoor het aangenamer en veiliger wordt voor iedereen. Ons stadsbestuur heeft vaak de mond vol van verkeersveiligheid, maar als het erop aankomt dan worden die woorden zelden omgezet in de praktijk. Verkeersveiligheid moet voor onze stad nochtans een topprioriteit zijn.” Schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V) meldt dat het schepencollege onderzoekt welke kortingen er eventueel kunnen worden toegestaan en wat de financiële impact daarvan zal zijn. (LV)