Vooruit en Open Vld/N-VA reageren tevreden op terugschroeven mobiliteitsplan, Groen betreurt beslissing

Zondag kondigde de burgemeester aan dat het mobiliteitsplan van Tielt teruggeschroefd wordt en dat de beruchte knip aan ‘Den Bek’ verdwijnt. Oppositiepartijen Vooruit en Open Vld/N-VA juichen die beslissing toe, maar Groen betreurt dat. Verder blijkt nu ook dat er langs juridische weg strijd geleverd werd tegen de knip.

Mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V) benadrukt dat er een testfase was met een reden. “Nooit hebben we gezegd dat de aanpassingen definitief zouden zijn. Tijdens de evaluatie merkten we veel positieve zaken, maar er waren ook minder positieve zaken. De evaluatie is nu afgerond en de minder positieve zaken sturen we bij. Na een testfase op het terrein rekening houden met de opmerkingen en evaluatie getuigt mijn inziens van goed bestuur.” Burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) bevestigt dat. “Gezien de reacties en de vaststellingen gaan we over tot enkele aanpassingen. Straks brengen we die nog voor de verkeerscommissie en daarna zal breder gecommuniceerd worden. Wat timing betreft mikken we op begin februari voor de aanpassingen.”

Geen draagvlak

“Het is de eerste keer in twintig jaar dat er zo hard geapplaudisseerd werd tijdens de nieuwjaarsreceptie”, zegt Simon Bekaert van oppositiepartij Vooruit. Hij en zijn collega’s van de fractie N-VA/Open Vld pleiten al langer voor het terugschroeven van de knip. Samen met collega-raadslid Mia Callewaert (N-VA/Open Vld) en enkele bewoners van de Europawijk gaf hij begin december nog een petitie met 2.000 handtekeningen af aan het stadsbestuur tegen de knip.

“We hadden er evengoed 4.000 kunnen inzamelen”, aldus Bekaert. “We moeten redelijk en realistisch blijven. Er was hier geen draagvlak voor. De remedie was slechter dan de kwaal en dat lijkt de meerderheid nu eindelijk ook te hebben ingezien.” Ook Veerle Vervaeke (Open Vld/N-VA) reageert tevreden. Ze is van plan de evaluatie van het mobiliteitsplan op de agenda van de gemeenteraad van donderdag te brengen. “Er zijn al veel woorden over gezegd en geschreven, zowel in de gemeenteraad als op straat . Veel knelpunten werden al met de vinger geduid. We zijn blij dat er nu een stap terug gezet wordt. Het respect voor de petitie, de bereikbaarheid van de handelszaken, de uren en kilometers file op onze Ring,… Het zijn allemaal aspecten die hopelijk meegenomen werden in de evaluatie.”

Nochtans veel rustiger

Alleen bij de groenen horen we een ander geluid. De partij stapte in januari 2023 nog gedesillusioneerd uit de bestuursmeerderheid omdat ze vonden dat het nieuwe mobiliteitsplan, dat toen nog in de ontwerpfase zat, niet verregaand genoeg was. Sinds de invoering ervan verdedigen raadslid An Vanden Bussche en voorzitter Herman Duprez de knip.

“Bewoners die er durven voor uitkomen na de agressieve campagne tegen de knip, bevestigen dat het in de wijk veel rustiger is”, klinkt het. “Het drastisch verminderen van het doorgaand verkeer in de stad was precies wat de burgers vroegen in de enquête van 2020. Dit verdiende een kans. Het is jammer dat het college van burgemeester en schepenen gezwicht is voor de luidst roependen. Anderzijds wezen we er vorig jaar al op dat het oorspronkelijke voorstel van het studiebureau verminkt werd door de vele aanpassingen en door een gebrek aan flankerende maatregelen. Met als resultaat te veel autoverkeer in straten die daarvoor niet geschikt zijn. Dat heeft de slaagkansen van dit plan helaas gekelderd en nu zijn we terug bij af.”

Tot slot blijkt dat er ook langs juridische weg strijd geleverd werd tegen de knip. Zelfstandig thuisverpleegkundige Joyce Vanzieleghem en haar partner Patrick Feliers, die langs de Euromarktlaan wonen, namen enkele maanden geleden een advocatenkantoor onder de arm en dagvaardden op 15 december de stad Tielt. Volgens het koppel ging kostbare tijd verloren omdat de patiënten moeilijker bereikbaar waren door de knip. In de dagvaarding werd geargumenteerd dat de invoering van een knip op dat kruispunt onwettig is, onder meer omdat er geen advies gevraagd zou zijn aan de brandweer. De zaak komt voor op 2 februari. De stad ontkent dat die dagvaarding een invloed had op de beslissing en benadrukt dat het om een proefproject ging.