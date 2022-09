Vooruit Brugge vraagt meer aandacht voor zwakke weggebruikers“Toonbeeld van gevaarlijk ingericht kruispunt”

Het Brugse Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) vraagt naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit meer aandacht voor zwakke weggebruikers in het verkeer. “Zwakke weggebruikers voelen zich vaak als op een survivalparcours”

Een delegatie van Vooruit Brugge, met onder meer gemeenteraadsvoorzitter en Vlaams parlementslid Annick Lambrecht en schepen Pablo Annys, verzamelde dit weekend aan het kruis van de Havenstraat met de R30, de ringweg dus. En die locatie was geen toeval. “Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit willen we meer aandacht vragen voor fietsers en voetgangers, de zwakke weggebruikers dus, in het verkeer”, zei Annick Lambrecht. “Nog al teveel verkeersinfrastructuur is helemaal niet goed ingericht voor deze weggebruikers. Dit kruispunt hier is daar een ‘mooi’ voorbeeld van. De inrichting en regeling van de verkeerslichten geeft aanleiding tot conflicten tussen zwakke weggebruikers en afslaand verkeer.”

“Bovendien moeten fietsers en voetgangers samen een erg smalle strook delen over de burg die hier aansluit op dit kruispunt. Wat kruispunten betreft zijn wij sterk voorstanders van een ‘vierkant groen licht’, waarbij alle voetgangers en fietsers tegelijk groen hebben. De auto’s en vrachtwagens moeten dan wachten Dat is nu al het geval bij het kruispunt van de Scheepsdalelaan met de Leopold I- en Leopold II-laan in Kristus Koning.”

Verdubbeling verkeersslachtoffers

In veel situaties die aanleiding geven tot problemen gaat het om gewestwegen dus Annick Lambrecht roept ook de Vlaamse Regering op om meer werk te maken van veilige en goede infrastructuur. “Het is echt wel nodig want nu voelen veel zwakke weggebruikers zich als op een survivalparcours”, aldus het Brugse Vooruit-parlementslid.

“De cijfers liegen er ook niet om: In Brugge bijvoorbeeld ligt het aantal verkeersslachtoffers bij voetgangers en fietsers veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde (27,8 slachtoffers per 100.000 inwoners tegenover Vlaamse gemiddelde van 16,7 slachtoffers). Het aantal doden in het verkeer ligt met 5,9 veel hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 4,6 per 100.000 inwoners. De evolutie in de cijfers is ook zeker niet goed voor wat betreft de zwakke weggebruikers. Over het volledige gewest waren 4 op de 10 verkeersdoden in 2021 een voetganger of een fietser. In 2005 was dat slechts 2 op de 10. Een verdubbeling dus op ruim 15 jaar tijd” (Bron: Statbel).

“Als lid van de commissie Mobiliteit zal ik alvast bevoegd minister Lydia Peeters hierover aan de tand voelen.”

Vooruit Brugge roept intussen ook de Bruggelingen op om zogenaamde ‘survival-locaties’ – waar het dus bijzonder moeilijk is voor zwakke weggebruikers – door te geven. Voor alle praktische info hiervoor, zie: https://www.facebook.com/vooruit.brugge of mail naar brugge@vooruit.org (PDV)