Vooruit Brugge Noord ijvert voor meer verkeersveiligheid in Tempelhof

De Vooruit-afdeling Brugge Noord vraagt aandacht voor meer verkeersveiligheid in de straat Tempelhof in Sint-Pieters. “Al in 2019 maakten we aan de Stad een enquête over waaruit blijkt dat 85 procent van de bewoners de straat onveilig vindt maar er wordt niets mee gedaan”, klinkt het.

De bewoners van Tempelhof en omgeving, daarin bijgestaan door Vooruit Brugge, hekelen de verkeersonveiligheid in hun straat. Vooral de te hoge snelheid van het autoverkeer en het niet naleven van de tonnagebeperking worden als problematisch gezien. “In 2019 bleek reeds uit een rondvraag die wij organiseerden dat 85 procent van de bewoners van het Tempelhof de straat heel verkeersonveilig vindt. De bewoners deden dan ook voorstellen om de straat verkeersveiliger te maken”, zegt Alain De Swarte, voorzitter van de lokale afdeling Vooruit Brugge Noord. “Het invoeren van een fietsstraat, meer politiecontrole op het naleven van de snelheid of invoeren van éénrichtingsverkeer met verkeersremmende maatregelen waren de voorstellen die toen uit de rondvraag voortvloeiden. Hoewel de dit al jaren aankaarten, stellen de bewoners helaas vast dat er anno 2022 nog steeds niets veranderd is.”

Daarom voeren deze bewoners samen met Vooruit Brugge Noord nu dus opnieuw actie. “Het probleem is dat de stedelijke dienst mobiliteit hier dan tellingen komt uitvoeren om de verkeersdrukte op te meten maar op een verkeerd moment, als er nauwelijks verkeer is. En daaruit concluderen ze dan dat er eigenlijk geen probleem is”, gaat Alain De Swarte verder. “Ze zouden ook moeten tellen tijdens de ochtend- en (voor)avonddrukte. We stellen dus opnieuw de vraag voor éénrichtingsverkeer in combinatie met snelheidsremmende maatregelen. De éénrijrichting zou volgens ons moeten gaan vanuit de Oostendsesteenweg richting Blankenbergsesteenweg en dan in de parallel lopende Potentestraat omgekeerd. Een paar straten verder zijn er wel zo’n maatregelen genomen in de Sint-Pietersgroenestraat, die eveneens fungeerde als sluipweg. Met de invoering van eenrichtingsverkeer is de rust daar nu terug gekeerd. Waarom kan dat dan niet ingevoerd worden in Tempelhof?”