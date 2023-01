Voortaan is enkel nog plaatselijk verkeer toegelaten in Lissewege

Tijdens de Brugse gemeenteraad maandagavond werd het sluipverkeer in het polderdorp Lissewege aangekaart. Tal van automobilisten misbruiken de Ter Doeststraat als sluipweg. Het stadsbestuur voert daarom ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ in. “Eerstdaags worden er borden geplaatst, ik verwacht dat de politie dit streng controleert”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Gemeenteraadslid en senator Annick Lambrecht (Vooruit) bond de kat de bel aan: “Veel automobilisten gebruiken de Ter Doeststraat als alternatief voor de N31 Expresweg. Voertuigen die komen uit Zeebrugge, rijden de dorpskern van Lissewege in om via Dudzele naar de bedrijventerreinen te gaan in het noorden van Brugge. Op die manier proberen ze een omslachtige omweg in lengte en tijd via de N31 en Blauwe Toren te vermijden.”

Geen afrit

“Om het sluipverkeer in Lissewege tegen te gaan vroeg het Brugs stadsbestuur herhaaldelijk aan de Vlaamse regering om een op- en afrittencomplex ter hoogte van de Stationsweg richting Dudzele te realiseren. Aangezien er ons nog steeds klachten over sluipverkeer door Lissewege blijven bereiken, stelde ik een schriftelijke vraag aan Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters.”

“De minister stelt in haar antwoord dat een op- en afrittencomplex ter hoogte van de Stationsweg strijdig is met de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en dat het nemen van maatregelen voor sluipverkeer in Lissewege door de wegbeheerder, de Stad Brugge, dient overwogen te worden. Welke maatregelen zal Brugge dan wel zelf nemen?”, aldus Annick Lambrecht.

Verkeersterreur

Geert Van Tieghem (N-VA) deelt die bekommernis: “Er rijden zich vaak vrachtwagens vast in de dorpskom van Lissewege. Er worden dagelijks meer dan 1700 geteld in het idyllische polderdorp. De verkeersterreur sleept al vijf jaar aan.” Ook Janos Braem (Groen) vindt dat het sluipverkeer een halt moet toegeroepen worden. Zorg ervoor dat het sluipverkeer één minuut vertraagt en de automobilisten zullen opnieuw de N31 gebruiken.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) geeft toe dat het probleem al te lang aansleept: “Een extra oprit op de A11 naar Dudzele is inderdaad niet opportuun. We hebben al een gewichtsbeperking voor voertuigen in Lissewege ingevoerd. Ondanks de aanduidingen zijn er af en toe nog vrachtwagens die zich vastrijden. Maar het grote probleem zit bij de vele gewone wagens en de bestelwagens van aannemers en tuinaanleggers met een remorque. Die veroorzaken een hels lawaai.”

Geen knip

“De bewoners van Lissewege zien een knip in de Ter Doeststraat of en gewijzigde rijrichting niet zitten. Dat blijkt uit een enquête die we in Lissewege gehouden hebben. Daarom kiezen we voor een verregaande maatregel: enkel plaatselijk verkeer zal nog toegelaten worden in Lissewege”, aldus Dirk De fauw.