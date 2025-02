Voormalig CM-gebouw maakt plaats voor 12 parkeerplaatsen

Op 3 maart verdwijnt het CM-gebouw in de Kerkstraat 109/111 in Anzegem. Een aannemer start dan met de sloopwerken, die naar verwachting een week zullen duren. Wat achterblijft? “Een gloednieuwe publieke parking met twaalf broodnodige parkeerplaatsen”, aldus schepen van Openbare Werken Gino Devogelaere (Samenéén).

De werken werden bewust tijdens de krokusvakantie gepland om de hinder voor de schoolgaande jeugd te beperken. “We kiezen voor een waterdoorlatende grindparking in plaats van klinkers of asfalt”, licht schepen Devogelaere toe. “Dat is niet alleen duurzamer, maar ook praktischer. Aangezien parkeerplaatsen hier schaars zijn, zeker voor bezoekers van het rusthuis, CC De Ansold en de lokale handelszaken, is dit een logische oplossing.”

Grondige kosten-batenanalyse

De beslissing om het gebouw, dat vlakbij andere gemeentelijke infrastructuur ligt, te slopen, kwam na een grondige kosten-batenanalyse. “Oorspronkelijk wilden we het pand renoveren, maar de kostprijs bleek te hoog”, vult schepen van Patrimonium en Financiën Louis Degroote (Samenéén) aan. “Bovendien biedt de vrijgekomen ruimte mogelijkheden voor toekomstige uitbreidingen van onze gemeentelijke dienstverlening.”

Van jeugdhuis tot parkeerterrein

Het gebouw kent een bewogen geschiedenis: eerst de plek waar Anzegemnaren hun remgeld terughaalden, in 2017 jeugdhuis Tope Tegare, al hield dat het amper twee jaar vol. De jeugdraad wilde al jaren een vaste stek, maar de opkomst bleef mager en bijna niemand wilde het stuur in handen nemen.

De gemeente kocht het CM-gebouw aan voor 85.000 euro en na vijf jaar leegstand krijgt het nu een nieuwe bestemming. De eerste maandag van maart gaan de werken van start. Voor fans van Bob De Bouwer: zet je helm maar op, het wordt een klein spektakel! Een dure parking? “Misschien, maar vooral een investering in de toekomst”, zegt schepen Degroote.