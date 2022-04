Voorlopige voetgangersbrug over Devebeek in Meulebeke om kasteel Ter Borcht bereikbaar te maken

In Meulebeke wordt vandaag (woensdag) een tijdelijke voetgangersbrug gebouwd over de Devebeek. De constructie is 14 meter lang.

Op 24 april is er de officiële opening van het gerestaureerde kasteel Ter Borcht in Meulebeke. Om het de bezoekers ietwat makkelijker te maken, werd deze morgen een voetgangersbrug over de Devebeek gebouwd zodat wagens het kasteeldomein niet langs de Baronielaan moeten oprijden. Er zijn voldoende parkeerplaatsen in de Ter Borchtlaan.

De voetgangersbrug is 14 meter lang en blijft bruikbaar tot er een definitieve vaste brug wordt aangelegd naar de achterkant van het kasteel zodat hulpdiensten en alle transport via deze brug het kasteel kunnen aandoen.

(LB)