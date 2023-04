Voorbereidingen richting ruime zone 30 in Roeselare starten

Vanaf 1 september komt er een ruime zone 30 in Roeselare om zo stappen te zetten naar meer veiligheid. Trager verkeer leidt tot minder ongevallen met verkeersslachtoffers, leefbare straten en zelfs vlotter verkeer. En zo is er ook meer ruimte voor de voetgangers en fietsers om zich op een veilige manier te verplaatsen.

Om duidelijk aan te tonen waar de zone 30 begint, voorziet stad Roeselare op verschillende plaatsen een wegversmalling. Zo wordt de overgang van 50 km/uur naar 30 km/uur goed in de verf gezet.

In de week van 24 april gebeuren er in drie straten kleine aanpassingen. In de Brugsesteenweg wordt er een wegversmalling voorzien ter hoogte van café De Elleboog. Op 25 april is er beperkte hinder, de straat moet niet worden afgesloten.

In de Hoogleedsesteenweg komt er een wegversmalling ter hoogte van het kruispunt met de Steenstraat en Kattenstraat. Na een infomoment met de buurtbewoners is gekozen voor de afschaffing van beurtelings parkeren tussen de Steenstraat en de Gitsestraat. Er wordt aan weerszijden van de weg parkeerstroken geschilderd. De straat wordt op 26 april voor één dag afgesloten, omleiding via de Steen- en Gitsestraat.

In de Iepersestraat komt er een wegversmalling ter hoogte van het kruispunt met de Bakkersstraat. Na een infomoment met de buurtbewoners is ook daar beslist om het beurtelings parkeren af te schaffen en komen er aan weerszijden van de weg parkeerstroken. De uitvoering gebeurt op 27 april, de straat wordt voor één dag afgesloten. Er is een korte omleiding via de Bakkers- en de Molenstraat.

Zone 30 vanaf 1 september

Vóór 1 september worden er overal nieuwe verkeersborden geplaatst en voorlopig met plastic afgedekt. De zone 30 gaat in op het moment dat de borden onthuld worden. Da’s niet toevallig bij de start van het nieuwe, veilige schooljaar!

Nadien volgen er ook nog markeringen op de grond om de zone 30 te accentueren. Voor het aanbrengen van markeringen zijn de weersomstandigheden een belangrijke factor.