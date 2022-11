Voorbereiding parkeergarage casinoproject gestart: impactvolle grondwerken in Jean van Hinsberghstraat en Jules van den Heuvelstraat

Vanaf 28 november wordt in de Jean van Hinsberghstraat een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Meteen de start voor enkele impactrijke werken in deze zijstraat van de zeedijk die ook de inrit van de parkeergarage van het nieuwe casino zal onderbrengen. Vanaf eind januari 2023 vinden deze werken ook in de Jules van den Heuvelstraat plaats.

Na de rioleringswerken legt de aannemer de beschoeiing en de helling van de inrit van de nieuwe parkeergarage aan. Dit zijn uiteraard ingrijpende werken. De Jean van Hinsberghstraat zal voor een groot deel opgebroken worden en niet meer toegankelijk met de wagen zijn. Volgens de aannemer duren de werken – zonder overmacht tot eind februari 2023. Uit veiligheidsoverwegingen is de circulatiestrook langs de uitbouwen van de gebouwen beperkt tot 1 meter en enkel bestemd voor voetgangers.

Vanaf eind januari in Jules van den Heuvelstraat

De uitrit van de nieuwe parkeergarage ligt in de Jules van den Heuvelstraat. Daar vinden dus ook gelijkaardige werken plaats. In dezelfde volgorde: riolering – beschoeiing – aanleg helling – en ook met dezelfde gevolgen voor de mobiliteit: enkel voetgangers dus. Alleen starten die werken eind januari en duren ze – zonder overmacht – tot eind maart 2023.

Dit type werken zorgt voor heel wat impact in beide zijstraten van de zeedijk. De aannemer benadrukt dat ze alles in het werk zal stellen om de overlast tot een absoluut minimum te beperken. Daarnaast vraagt de aannemer om meteen in overleg te treden bij problemen of vragen.