Voorbereidende werken aan E403 gestart: “We voorzien een start van de werken op 6 augustus”

De broodnodige herstellingswerken aan de E403, tussen Roeselare en Ledegem, kunnen eindelijk van start gaan. Een aannemer werd gevonden en de voorbereidende activiteiten werden reeds aangevat.

De versmallingen op het wegdek, van drie naar twee rijstroken in de richting van Brugge, waren er al geruime tijd. Toch bleek er van daadwerkelijke werken slechts weinig merkbaar. “Een aannemer herstelde tussen februari en maart reeds het wegdek tussen het op- en afrittencomplex van de A19 en de Oekensestraat”, liet Agentschap Wegen en Verkeer weten.

“Ondertussen werd ook een lokale aannemer gevonden die het volgende stuk van de E403 onder handen kan nemen. De voorbereidende werken zijn ondertussen reeds begonnen en zullen duren tot en met 8 juli. Gedurende die tijd wordt de rechterrijstrook in de richting van Kortrijk ingenomen. Pas wanneer die werken zijn afgerond, kan de rijrichting Brugge ook worden aangepakt.”

“We voorzien een start van de werken op 6 augustus, wanneer de aannemer de nodige signalisatie zal plaatsen. Vanaf 8 augustus beginnen dan de effectieve werken en zal het verkeer naar twee rijstroken worden gebracht. De maximumsnelheid wordt eveneens herleid naar 70 kilometer per uur. Het tankstation in Oekene blijft dan weer open en toegankelijk. De oprit naar de E403 in Rumbeke-Roeselare blijft dicht. We hopen dat de werken kunnen afronden tegen eind oktober.”