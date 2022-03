Voorbarige paniek over parkeerplaatsen in Stationsstraat Maldegem: “Eén parkeerplaats verdwijnt”

Er was afgelopen week voorbarig paniek bij de inwoners van de Stationsstraat in Maldegem. Volgens de nieuwe renovatieplannen voor hun straat zouden vier of vijf parkeerplaatsen verdwijnen. Na de vergadering van vrijdagnamiddag zijn de inwoners van de Stationsstraat gerustgesteld.

Het SPAM (Strategisch Plan Afvoerwater Maldegem) voor het gedeelte van de Stationsstraat tussen de kruispunten met de Boudewijn Lippensstraat en de Brielstraat is klaar. De straat krijgt naast een dubbel rioleringsstelsel ook een nieuw wegdek. Men wil ook de voetpaden aanpakken.

Nieuw plan

Het vorige schepencollege had het SPAM met de inwoners van de Stationsstraat besproken en die konden zich vinden in de nieuwe structuur van hun straat. Er zou maar één parkeerplaats verdwijnen. “Ik werd deze week door de gemeente uitgenodigd voor een bespreking over het nieuwe SPAM van onze straat. Uit de informatie die ik doorgespeeld kreeg, bleek dat er in het nieuwe plan niet één maar vier of vijf parkeerplaatsen zouden verdwijnen. Toen ik met enkele inwoners van onze straat contact opnam, bleek dat zij niet op de hoogte waren van de vergadering.”

“Wij waren het er wel over eens dat het schepencollege die plannen niet zonder overleg kon wijzigen. Toen ik vrijdag op de vergadering kwam, waren er plots meer inwoners aanwezig dan verwacht. Het was een vruchtbaar gesprek en wij konden met een gerust gevoel terug naar huis. Er verdwijnt slechts één parkeerplaats en daar hebben wij begrip voor”, vertelde mevrouw Vercauteren-Landuyt.

Moeilijke in- en uitrit

Na de bespreking van het oorspronkelijke ontwerp van het SPAM kwam er bij de gemeente een klacht binnen van een inwoner van de Stationsstraat. Die man had door de parkeerplaats in de straat problemen bij het in- en uitrijden van zijn eigen parkkeerruimte.

“Wij waren verplicht om die klacht te onderzoeken. Omdat zijn klacht gegrond was, gingen wij op zoek naar een oplossing. Blijkbaar moeten mensen opgevangen hebben dat wij de parkeerplaatsen in de Stationsstraat opnieuw zouden bekijken. Dat nieuws is dan zijn eigen leven beginnen leiden. Samen met de mensen van onze technische dienst hebben wij een oplossing uitgewerkt. Die aanpassing hebben wij vrijdagnamiddag aan een aantal inwoners van de Stationsstraat voorgelegd. Zij toonden begrip voor onze aanpassingen waarin slechts het verdwijnen van één parkeerplaats is voorzien”, legde schepen van Openbare Werken Danny Vannevel (N-VA) uit.

Vanaf 7 maart begonnen de maatschappijen van de nutsvoorzieningen met de aanpassing aan hun leiding. Daarna wordt werk gemaakt van de aanleg van het nieuwe rioleringsstelsel en wegdek. De werken zullen enkele maanden in beslag nemen. (LV)