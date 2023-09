Volledige Waregemse binnenstad wordt zone 30: “Veiligheid van bewoners en schoolgaande jeugd verbeteren”

Het stadsbestuur voert – met uitzondering van twee straten – binnen de Ring (R35) een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur in. “Deze maatregel moet de veiligheid van fietsers, voetgangers, bewoners en schoolgaande jeugd in het centrum nog verder verbeteren”, klinkt het. De snelheidsbeperking start op maandag 6 november.

Vijf jaar na de invoering van enkele fietsstraten en zones 30 in het centrum, breidt het stadsbestuur die snelheidsbeperking uit naar alle straten binnen de Waregemse Ring (R35). “Deze maatregel werd al voorzien in het lokaal mobiliteitsplan”, vertelt schepen van Mobiliteit Philip Himpe (CD&V). “De nieuwe afwegingen van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) over het invoeren van 30 kilometer per uur binnen de bebouwde kom, zorgden voor een stroomversnelling.”

Himpe motiveert de beslissing met volgende argumenten. “In de straten binnen de Ring zijn er veel woningen en is snelheid van het gemotoriseerd verkeer niet het belangrijkste element. Daarnaast is de inrichting van de smalle straten binnen de Ring geloofwaardig voor een zone 30. Deze maatregel moet de veiligheid van fietsers, voetgangers, bewoners en schoolgaande jeugd in het centrum nog verder verbeteren. Bovendien vermindert op die manier het lawaai en is er minder vervuiling.”

Uitzonderingen

Binnen de Ring geldt binnenkort dus een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Er zijn wel twee uitzonderingen. In de Churchilllaan en in de Zultseweg – met uitzondering van de schoolomgeving – blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur. “Beide straten zijn immers breed genoeg en hebben voetpaden én aparte fietspaden. Een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur is daar niet geloofwaardig.”

De maatregel gaat in op maandag 6 november, een bewuste keuze. “Dat is immers de eerste schooldag na de herfstvakantie en meteen ook de eerste ochtendspits in het donker van het winteruur. Een aangepaste snelheid in het verkeer is dan zeker wenselijk”, besluit Himpe. Het stadsbestuur plant tegen dan nog enkele nieuwe verkeersborden om de aanpassing duidelijk te maken.