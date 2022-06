Volgende week overleg tussen burgemeester De Panne en AWV na nieuw ongeval op E40 in Adinkerke

Op de E40 in Adinkerke kwam het woensdagavond om 18 uur opnieuw tot een botsing tussen twee vrachtwagens. Dat gebeurde opnieuw in de file richting Frankrijk door de Franse wegcontroles. “Volgende week overleggen we met het AWV want de tijd mag ons niet inhalen”, zegt burgemeester Bram Degrieck.

Het ongeval woensdagavond gebeurde rond 18 uur op een vijftal kilometer voor de grensovergang met Frankrijk. Er stond opnieuw een lange file van vrachtwagens om de grens te kunnen oversteken, omwille van de Franse wegcontroles. Een tankwagen die plantaardige oliën vervoerde, reed er achteraan in op een koelwagen. De cabine van de tankwagen raakte beschadigd maar beide chauffeurs bleven ongedeerd. De brandweer en wegpolitie kwamen ter plaatse met de nodige signalisatie en het duurde een tijdje voor de snelweg weer vrij was. Door het ongeval groeide de file nog meer aan.

Het vorige ongeval dateert nog maar van vorige week dinsdag toen op bijna dezelfde plaats ook twee vrachtwagens botsten. De twee truckers raakten toen lichtgewond. Ook in januari gebeurde al een zwaar ongeval toen een automobilist inreed op de staart van de file. Die files hebben telkens dezelfde oorzaak: door de Franse wegcontroles, die niet eens altijd fysiek worden uitgevoerd, moet het verkeer over de grens in Aire des Moëres afrijden, en dat veroorzaakt veel ellende. Die controles worden uitgevoerd in het kader van de transmigrantenproblematiek.

Volgende week overleg

Burgemeester Bram Degrieck (Het Plan-B) ziet het nieuwe ongeval met lede ogen aan. “Het is zelfs het derde ongeval in een week tijd en opnieuw een bewijs dat er een probleem is en er dringend een oplossing moet komen”, zegt hij. “Ik wil niet langer afwachten en hoop echt dat de tijd ons niet inhaalt. Dat er niets ernstig voorvalt waarbij echt slachtoffers vallen of waarbij bijvoorbeeld een vrachtwagen met gevaarlijke producten in brand vliegt. Vorige week deed ik een oproep aan het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) en dat viel niet in dovenmansoren want volgende week zitten we samen.”

De burgemeester oppert om een permanente snelheidsverlaging op de snelweg in te voeren en signalisatie te plaatsen. Het AWV onderzoekt reeds of er dynamische signalisatie geplaatst kan worden. (JH)