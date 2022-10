Voka pleit voor versnelde realisatie derde rijstrook op E403 tussen Roeselare en Brugge: “De verkeersstroom is amper nog te slikken”

De ochtendspits op de E403 verliep vanochtend opnieuw erg moeilijk. Nu was het tussen Torhout en Ruddervoorde richting Brugge aanschuiven door een ongeval, maar de voorbije weken en maanden vonden meerdere incidenten plaats, vooral op het traject tussen Lichtervelde en Brugge. Voka-topman Bert Mons pleit voor een versnelde realisatie van een derde rijstrook.

Maandag 3 oktober zorgden twee ongevallen in Lichtervelde voor een lastige ochtendspits op de E403, vrijdag 7 oktober was dat het geval in Moorsele en afgelopen dinsdag liep de avondspits, opnieuw in Lichtervelde, in het honderd door twee ongevallen. In augustus viel er in Torhout dan weer een kettingbotsing met vijf wagens te betreuren.

De E403, de snelweg die van Kortrijk naar Brugge loopt en onze provincie zo doormidden snijdt, is een belangrijke levensader voor de West-Vlaamse mobiliteit en economie, maar schurkt steeds vaker tegen zijn limieten aan. Dat bewijzen ook de cijfers. In 2010 reden er nog 23.000 voertuigen tussen Ruddervoorde en Brugge, in 2018 was dat al naar 32.000 gestegen.

Dagelijks klachten van ondernemers

Hét probleem is dat de snelweg tussen Roeselare en Brugge slechts twee rijstroken telt. “En die kunnen de verkeersstroom soms amper slikken”, zegt Bert Mons, gedelegeerd bestuurder van Voka West-Vlaanderen. “De E403 is van groot belang voor West-Vlaanderen, maar wij krijgen elke dag klachten van ondernemers die de situatie beu zijn.”

Afgelopen dinsdag gebeurden tijdens de ochtendspits nog twee ongevallen in Lichtervelde. © BF

Begin vorig jaar werd echter 620.000 euro aan de kant gezet om een derde rijstrook te bestuderen en hoe de verkeerswisselaar met de E40 kan heringericht worden.

“De beslissing voor het budget voor de studie werd al in 2020 genomen. Men had dus al in 2021 kunnen schakelen” – Bert Mons, Voka West-Vlaanderen

“Maar die laat nog altijd op zich wachten”, zucht Bert Mons. “Zelfs de aanbesteding is nog niet gebeurd, dat zou pas in 2023 het geval zijn. Zo verliezen we erg veel tijd. We hadden op zijn minst verwacht en gehoopt dat de resultaten van de studie nog deze legislatuur (ten laatste in 2024, red.) beschikbaar zouden zijn. Dat acht ik nu weinig waarschijnlijk. De beslissing voor het budget werd overigens al in 2020 genomen. Men had dus al in 2021 kunnen schakelen.”

Bert Mons wijst er ook op dat in september 2019, bij de voorstelling van het Vlaamse regeerakkoord, de Vlaamse regering werk wilde maken van de files op de E403 en een extra spitsstrook zou laten aanleggen. “Daar is nog niets van in huis gekomen”, klinkt het kordaat bij Bert Mons.

AWV: resultaten nog deze legislatuur

Eveline Vandecaetsbeek van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) benadrukt dat het dossier wel degelijk ter harte wordt genomen. “In het verleden hebben we al een studie over de situatie op de E403 uitgevoerd, maar daaruit bleek dat kleine zogenaamde quick win-maatregelen geen effect hebben”, zegt ze bij de collega’s van Focus-WTV. “Dan hebben we het bijvoorbeeld over het verlengen van in- en uitvoegstroken, bewegwijzering optimaliseren, een inhaalverbod voor tragere voertuigen…”

De nieuwe studie zal er komen, valt te horen bij AWV. “Maar die heeft de nodige tijd nodig. We hopen nog deze legislatuur de eerste resultaten in handen te hebben.”