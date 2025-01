Voetgangerszone op Korenmarkt wordt afgeschaft en krijgt C3-bord: “We willen duidelijkheid, geen boetes”

Het circulatieplan wordt straks door het nieuwe stadsbestuur ten gronde bekeken, nu al voert men kleine aanpassingen door om het verkeer vlotter te laten lopen. Zo staan er nu tijdelijke verkeerslichten aan de verkeerssluis voor Villared in de Leenstraat. Maar dat staat los van het nieuwe circulatieplan. Meer duidelijkheid scheppen over de voetgangerszone behoort daar wel toe, meer zelfs. Die voetgangerszone wordt afgeschaft. “Door een C3-bord, de befaamd rond cirkel met witte binnenkant, te plaatsen moet het voor iedereen duidelijker zijn. Want nu rijden er nog te veel mensen door en het is niet de bedoeling de stadskas te laten vullen door die boetes.” Eerder raakte bekend dat er in 2024 ruim duizend overtredingen werden vastgelegd door de aanwezige camera.

Eerder deze week werd op de Korenmark de aanduiding van voetgangszone die gemarkeerd stond op het wegdek al verwijderd. Later verdwijnen ook de borden, er komt dus een C3-bord. “Maar dit stuk weg zal dus enkel toegankelijk zijn hulpdiensten en vergunningshouders, bijvoorbeeld wie er een garage heeft. Voortaan moet het duidelijker zijn, voetgangers wandelen op het voetpad voor café De Vagant, de huidige voetgangszone wordt enkel gebruikt door hulpdiensten en vergunninghouders. Ook fietsers mogen daar niet door, zij moeten op het ‘bruine’ fietspad rijden dat dichter tegen het stadhuis is gelegen”, benadrukt schepen van Openbare Werken Bruno Lambert (STIP+).

Blauwe zones herbekijken

De borden worden eerstdaags aangebracht. Een andere maatregel die wordt overwogen is het herbekijken van de blauwe zones. “En we willen alvast de eerste bewonerskaart gratis maken, nu kost die nog 60 euro.” De tweede bewonerskaart zou voorlopig op 120 euro blijven. Maar die maatregelen moet nog bekrachtigd worden.