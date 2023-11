Voetgangersbrug en gratis bussen op 24 Brugse shoppingdagen

Om de bezoekers te stimuleren hun auto thuis te laten en het openbaar vervoer te gebruiken tijdens de Warmste Week en de 24 shoppingdagen in de eindejaarsperiode, investeert Brugge 202.000 euro in gratis bussen en extra park & ride parkings, met parkingcrew. “We willen in samenwerking met De Lijn de verkeersdrukte en de bereikbaarheid van Brugge optimaal organiseren”, stelt burgemeester Dirk De fauw.

Met je auto Brugse binnenstad binnenrijden, wordt afgeraden. De Steenstraat en de Katelijnestraat zijn elke dag vanaf 13 uur autoluw, de Geldmuntstraat en de Zuidzandstraat in de weekends tussen 13 en 18 uur. Op de eindejaarshoppingweekends, die op 25 en zondag 26 november ingaan, en dagelijks vanaf zaterdag 16 december tot en met maandag 1 januari zijn de bussen op het Brugs grondgebied gratis. Bovendien worden er extra fietsenstallingen geplaatst op de Burg (132), aan het BMCC (72) en in de Mariastraat (30).

Negen randparkings

Vanaf negen randparkings is er een gratis bus- of shuttleverbinding richting stadscentrum. Van 12 tot 22 uur worden parkingmedewerkers ingezet om de auto’s op de randparkings te begeleiden naar vrijstaande plaatsen. Op de borden langs de grote invalswegen zullen alle parkings in het centrum vanaf 11 uur het teken ‘volzet’ krijgen, om zoekverkeer in de binnenstad te vermijden.

Er komt opnieuw een tijdelijke voetgangersbrug aan het station in de eindejaarsperiode. Tijdens de Warmste Week van 18 tot 24 december, waarvoor meer dan 10.000 bezoekers per dag op ‘t Zand verwacht worden, gelden er extra verkeersmaatregelen. De doorgang naar de Zuidzandstraat via het Concertgebouw, de Boeveriestraat en de Noordzandstraat richting ‘t Zand worden vanaf 11 uur afgesloten.

Uitbreiding ondergrondse parkings

In de marge van dit dossier denkt burgemeester Dirk De fauw samen met Interparking aan betere, dynamische geleidingsborden én meer ondergrondse parkings: “De parking in de Ezelstraat is nu al te klein, een uitbreiding dringt zich op. We onderzoeken de piste van een extra ondergrondse parking op de site van Fluvius in de Scheepsdalelaan. Het idee van een randparking in de Altebijstraat geven we niet op.