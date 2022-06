Voertuigen rijden op elkaar in amper twee uur na opstart werf

Amper enkele uren nadat de wegwerkzaamheden aan de brug over de IJzer op de E40 op de grens van Mannekensvere met Sint-Joris (Nieuwpoort) opgestart werden, kwam het dinsdagochtend al tot een ongeval in de file. Gelukkig was er enkel blikschade te betreuren. Het incident zorgde wel voor extra file.

Op de E40 op de grens van Mannekensvere (Middelkerke) en Sint-Joris (Nieuwpoort) in de richting van Frankrijk zijn dinsdagochtend wegwerkzaamheden gestart.

Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) gaat het om dringende herstelwerken nadat vastgesteld werd dat de brug er begint af te brokkelen aan de voegbalk ter hoogte van de rechterrijstrook en de pechstrook.

De voegbalk wordt er uitgebroken en vervangen. De werken duren tot de bouwvakantie van 8 juli en zullen zeker voor hinder zorgen. Het verkeer moet er immers passeren over de linkerrijstrook.

Kop-staartbotsing

Op gewone weekdagen wordt file verwacht van hooguit enkele kilometers maar op vakantiedagen en het weekends kunnen de files reiken tot in Gistel. Als er ongevallen gebeuren zorgt dat dan ook voor extra hinder.

Dinsdagochtend, nauwelijks enkele uren nadat de werf was opgestart, was het al prijs. Twee wagens waren betrokken in een kop-staartbotsing waarbij enkel blikschade was. De auto’s konden snel op de pechstrook gezet worden en de brandweer en takeldiensten plaatsten signalisatie. Het ongeval zorgde meteen voor extra file die reikte tot voor de snelwegparking van Mannekensvere. (JH)