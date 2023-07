Vluchtheuvels Kortrijkstraat niet goed aangelegd

De vernieuwde Kortrijkstraat is nog maar sinds kort opengesteld, en het is al duidelijk dat de verkeerseilanden die er werden aangebracht, niet goed zijn. De gemeente heeft het studiebureau nu in gebreke gesteld.

Eind maart merkte raadslid Kevin Vandewalle (Nu.Zwevegem) op dat in de vernieuwde Kortrijkstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Kwadepoelstraat, twee verkeerseilanden werden aangebracht waardoor het wegdek veel te smal geworden is.

Die verkeerseilanden liggen dan ook nog in een bocht zodat bussen of vrachtwagens op het voetpad zullen moeten rijden met schade tot gevolg. Schepen Dirk Desmet (CD&V) zei toen dat die verkeerseilanden altijd al voorzien waren op de plannen die op diverse niveaus werden doorgesproken. “De plannen werden uitgewerkt door een studiebureau. Het doel van de heraanleg is een vertraging van het verkeer te creëren en de fietsers een prominente plaats te geven. We hebben die problematiek aangekaart bij het studiebureau en zij waren ervan overtuigd dat de verkeerseilanden er perfect werden aangelegd en bussen er zonder probleem kunnen doorrijden”, aldus Desmet. De gemeente heeft toen beslist geen aanpassingen te vragen, omdat de kosten dan ten laste van de gemeente zouden komen. “We hebben speciaal een studiebureau aangesteld omdat alles zou volgens de regels uitgevoerd worden. Het studiebureau bleef volhouden dat alles correct is. Nu blijkt dat vrachtwagens toch op het voetpad moeten rijden. We hebben dit meteen gemeld aan het studiebureau en gevraagd dat zij de situatie zouden aanpassen. Op hun kosten wel te verstaan.”

De directie van het studiebureau reageerde echter nog niet waarop het schepencollege het nu officieel in gebreke heeft gesteld. Komt men nu nog zijn verplichtingen niet na, kan de gemeente overgaan tot het ontbinden van de overeenkomst en schadevergoeding vorderen. (GJZ)