Vlasbrug tussen Wielsbeke en Waregem kaapt publieksprijs weg op prestigieuze Archello Awards

De Vlasbrug, een voetgangers- en fietsersbrug over de Leie die Waregem en Wielsbeke met elkaar verbindt, heeft de publieksprijs op de Archello Awards gewonnen. Dat is een wereldwijde prestigieuze architectuurwedstrijd die baanbrekende projecten in de kijker zet.

De Vlasbrug over de Leie tussen Wielsbeke en Waregem werd begin april 2023 officieel in gebruik genomen. Via de brug kunnen voetgangers en fietsers op een veilige manier de oversteek maken.

De naam van de brug verwijst naar de vroegere vlasnijverheid in de omgeving. Het uit staal opgetrokken bouwwerk is 165 meter lang en overspant de Leie over zestig meter. De doorvaarhoogte bedraagt om en bij de zeven meter.

Brug van het Jaar

De Vlasbrug kostte in totaal 2,62 miljoen euro, waarvan Wielsbeke en Waregem een derde voor hun rekening namen. Zowel de provincie West-Vlaanderen als Europa kwamen met subsidies over de brug om het project te realiseren.

De Vlasbrug mag zich dankzij de Archello Awards nu een jaar lang Brug van het Jaar noemen.