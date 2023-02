Vlaanderen telt al 19.000 (semi)publieke laadpunten

Vlaanderen telt vandaag bijna 19.000 (semi)publieke laadpunten. Dat blijkt donderdag uit cijfers van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). De Vlaamse regering wil dat de teller tegen 2025 op 35.000 laadpunten staat.

Op 1 januari 2021 telde Vlaanderen nog zowat 5.000 laadpunten. “Dat bekent dat we in twee jaar tijd een verdrievoudiging hebben gerealiseerd in Vlaanderen”, zegt minister Peeters.

Projectoproep

“Door voldoende laadinfrastructuur te voorzien, willen we het comfort voor de bestuurder vergroten. Het is mijn ambitie om te zorgen voor de versnelde uitbouw laadpunten in Vlaanderen. Tegen 2025 zal de teller in Vlaanderen op minstens 35.000 laadequivalenten staan en hebben we elke 25 km (ultra)snellaadinfrastructuur langs de snelwegen en grote verkeersassen.”

Die doelstelling wil de Vlaamse regering realiseren door onder meer projectoproepen voor semipublieke laadinfrastructuur. Een tweede oproep moet zowat 10.000 laadpunten opleveren.

Van de eerste oproep zullen nog laadpunten operationeel worden in 2023. “Daarnaast mikken we de komende twee jaar ook nog eens op 10.000 extra publieke laadpunten”, aldus nog de Open VLD-minister.