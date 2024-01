Vlaanderen kiest definitief voor Ringtracé in het dossier rond de opwaardering van kanaal Bossuit-Kortrijk

De Vlaamse regering geeft groen licht voor het ontwerp voorkeursbesluit waarin het zogenaamde Ringtracé centraal staat in de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Dit voorkeursscenario zal nu definitief voorgelegd worden aan de bevolking via een openbaar onderzoek.

Het zogenaamde Plan B-K moet voor een volwaardige verbinding zorgen tussen de Leie en de Schelde, via het kanaal, en zo meer transport over het water mogelijk maken. Voor de opwaardering liggen al enkele jaren drie mogelijke oplossingen op tafel: een rechtdoortracé, een by-passtracé of een ringtracé. Het was al lang duidelijk dat verschillende partijen een grote voorstander waren van de laatste optie.

Nu heeft ook de Vlaamse Regering definitief een keuze gemaakt. “Deze beslissing van de Vlaamse regering is een belangrijke stap in het vastleggen van het tracé van het kanaal waardoor veel rechtsonzekerheid in het gebied kan opgeheven worden”, aldus Jean de Béthune, gedeputeerde voor Economie en Streekontwikkeling West-Vlaanderen.

Protest

Toch is niet iedereen tevreden met deze beslissing. Twee jaar geleden voerde Jan Vanaverbeke, voorzitter van Natuurpunt De Vlasbek, samen met 250 andere betogers nog actie tegen het Ringtracé bij het kanaal Kortrijk-Bossuit. Hij noemde het idee toen “een megalomaan project met onduidelijke economische meerwaarde en grote schade aan de reeds schaarse natuur en open ruimte in onze regio. Laat het kanaal voor wat het is, zorg voor een veilige R8 en investeer in onze lokale natuur in plaats van het weinig dat er vandaag is te vernietigen.

Het protest viel in dovemansoren, want Vlaanderen geeft nu toch groen licht voor het Ringtracé. “Het ontwerpbesluit dateerde uit 2021. Dat dossier was dood en begraven, wegens ‘onhaalbaar’. Dat geldt nu blijkbaar niet meer, want er is toch besloten om een bypass door ons natuurgebied te graven. Of ik op de hoogte was? Officieel niet, maar ik kreeg via via wel te horen dat het dossier weer op de agenda stond van de Vlaamse regering.”

De werking van het actiecomité, dat onder meer bestaat uit Natuurpunt De Vlasbek, beheerder van het reservaat De Oude Leiearm, politieke partijen Groen en PVDA, de Harelbeekse Kano Vereniging en tal van socio-culturele verenigingen uit Kortrijk, Kuurne en Harelbeke, stond op een laag pitje. “Maar daar komt binnenkort verandering in. Ik zie de berichtjes binnenstromen: dezelfde mensen die in 2021 actie voerden, zijn nu wakker geschoten. We zullen op korte termijn samenkomen en ons beraden over de te nemen stappen”, maakt Vanaverbeke zich sterk.

Kruispunten veiliger

Het Ringtracé houdt in dat vanaf de Stasegembrug, parallel met de R8, aan de zijde van Kortrijk een nieuw stuk kanaal wordt aangelegd dat aansluit op de Leie. Ook bevat het Ringtracé de herinrichting van de R8 vanaf de Stasegembrug tot en met de kruising met de Leie. In de volgende fase, de uitwerkingsfase, wordt het Ringtracé verder uitgewerkt en wordt o.a. de exacte ligging van het kanaal en de tussenafstand met de R8 bepaald.

Na uitgebreid onderzoek en na overleg met o.a. alle betrokken steden en gemeenten kwam het Ringtracé als voorkeurstracé uit de bus. Met het Ringtracé wordt niet alleen het kanaal opgewaardeerd, maar voorziet het project ook in de herinrichting van een deel van de R8 ter hoogte van den Hert en Kuurne. Hierdoor zullen ook de moeilijke kruispunten met erg veel ongevallen nu mee onder handen genomen worden, met veiligere fietsverbindingen en oversteken tussen Kortrijk, Kuurne en Harelbeke als gevolg.

Geblokkeerd

Door de omvang van het project was de opwaardering kanaal Bossuit-Kortrijk sinds 2019 ingeschreven in het regeerakkoord als Vlaams complex project. Sinds 2021 zat het dossier echter geblokkeerd doordat een keuze moest worden gemaakt in het verder te onderzoeken scenario. Dit zorgde voor nog meer rechtsonzekerheid bij de buurtbewoners en de bedrijven die in het projectgebied wonen en die reeds tientallen jaren geconfronteerd worden met de vraag of hun eigendom finaal in het projectgebied zal liggen of niet. Nu is die onzekerheid (zo goed als) voorbij.

De Vlaamse Waterweg nv zal vanaf april een openbaar onderzoek organiseren. Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om te reageren. Er zullen infomomenten georganiseerd worden waarop iedereen welkom is voor een toelichting en waar men vragen zal kunnen stellen aan de projectverantwoordelijken. Alle reacties worden na het openbaar onderzoek verwerkt, waarna de Vlaamse Regering een definitief voorkeursbesluit zal nemen.