Vlaanderen bestudeert de haalbaarheid van de verlenging van de tunnel onder ‘t Zand in Brugge

In het investeringsplan van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) voor 2023 is voor Brugge 60 miljoen euro aan openbare werken ingeschreven. Het merendeel van dat budget gaat naar drie grote projecten : een herinrichting van de stationsomgeving, een nieuwe brug in Steenbrugge en een nieuwe zeesluis in Zeebrugge. Maar Vlaanderen geeft ook de opdracht voor een studie die moet nagaan of een verlenging van de tunnel onder ‘t Zand richting Bloedput haalbaar is.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters heeft haar investeringsplan voor 2023 klaar. Het overzicht van al die investeringen wordt gebundeld in het geïntegreerd investeringsprogramma (GIP). Op die manier is het mogelijk de investeringen van de verschillende entiteiten op elkaar af te stemmen, de beschikbare middelen efficiënter in te zetten en het creëren van synergiën.

“Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat investeringen, zo vormen ze een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Ook voor de Stad Brugge staan er heel wat infrastructuur- en mobiliteitsprojecten op het programma”, zegt minister Peeters.

Goede verstandhouding

Door het vele overleg tussen de Vlaamse overheid en de Stad Brugge zijn er opnieuw enkele belangrijke projecten opgenomen in het ontwerp GIP 2023. Burgemeester Dirk De fauw is bijzonder verheugd om vast te stellen dat de goede verstandhouding met minister Peeters en het vele overleg tussen onze administraties loont: “We bewijzen telkens opnieuw dat we goede partners zijn die elkaar versterken om samen belangrijke projecten te realiseren.”

Er zijn drie belangrijke dossiers voor Brugge. Het project R30 stationsomgeving wil onveilige situaties op de Brugse Ring wegwerken in combinatie met de herinrichting van de stationsomgeving aan de kant centrum Brugge. Hiervoor wordt een eerste schijf van 16,7 miljoen euro voorzien.

Cruciale stap

Volgens schepen Mercedes Van Volcem is dit, na de goedkeuring van het bestek in de gemeenteraad van eind november en de samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), opnieuw een cruciale stap in dit dossier: “Met een eerste schijf van de middelen die nodig zijn in de richting van de effectieve uitvoering kunnen we volgend jaar echt aan de slag!”

AWV voorziet in het dossier van de Steenbruggebrug voor de aanpak van de wegenis al 1 miljoen euro. Het betekent de start van de eerste fase 1 van die werken. Voor de noodzakelijke onteigeningen om de rechttrekking van de bocht van het kanaal te realiseren en voor de aanleg van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug ligt er 3,1 miljoen euro klaar. De Vlaamse Waterweg zal 17,6 miljoen euro ophoesten voor dit project.

Burgemeester Dirk De fauw wijst erop dat de omgevingsvergunningsaanvraag over enkele weken wordt ingediend: “Het is dus belangrijk dat er al middelen zijn om te starten met de eerste fase van de werken.”

Voor het complex project van de nieuwe zeesluis in Zeebrugge wordt voorlopig een som van 24 miljoen euro ingeschreven. Dat geld kan ingezet worden in functie van de voortgang van het traject.

Studies

Minister Lydia Peeters maakt ook geld vrij voor het bestuderen van diverse verkeersstudies in het noorden van Brugge. Er is onder meer 300.000 euro voor een haalbaarheidsonderzoek betreffende de het doortrekken van de geplande NX onder de Vandammesluis.

Daarnaast wil Vlaanderen 600.000 euro spenderen aan een studie rond de verlenging van de tunnel onder ‘t Zand richting Bloedput.

Schepen Mercedes Van Volcem ijvert al jaren voor een aanpak van deze zone: “Het is de enige plaats waar een drukke ringweg onze binnenstad doorkruist. Ik ben dan ook blij dat het onderzoek volgend jaar kan starten over de concrete haalbare mogelijkheden daar.”

Er wordt tevens een budget van 150.000 euro voorzien voor een studie voor de concrete aanpak van het kruispunt Spoorwegstraat aan de nieuwe groeiende scholencampussen in Sint-Michiels.

Drie kernwoorden

Minister Lydia Peeters geeft nog wat duiding bij haar Brugse projecten: “Drie kernwoorden staan steeds centraal binnen mijn beleid: fiets, verkeersveiligheid en duurzaamheid. Alle geplande investeringen dienen telkens onder één of meerdere van deze pijlers ondergebracht te kunnen worden, ook voor de Stad Brugge.”

“Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein met heel wat overheidsopdrachten en investeringen, zo vormen ze een belangrijke motor van onze Vlaamse economie. Net daarom houden we dat hoog investeringsritme ook in 2023 aan. Door de goede samenwerking met de Stad Brugge kunnen we belangrijke stappen vooruit zetten op verschillende vlakken.”