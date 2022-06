Vlaamse subsidies voor drie schoolrouteknelpunten in Staden

De gemeente Staden krijgt subsidies van de Vlaamse overheid voor het verbeteren van de verkeersveiligheid op drie knelpunten langs schoolroutes. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

“Twee knelpunten op routes van en naar de basisscholen in Staden en Westrozebeke zijn de voorbije maanden al aangepakt. En volgend jaar komen er ook ingrepen ter hoogte van de Ommegangstraat Oost 4. Met deze financiële ondersteuning wil de Vlaamse Regering de fietsreflex bij jongeren in Staden stimuleren”, stelt Maertens.

Aanpak knelpunten

De Vlaamse Regering wil samen met lokale besturen prioritair werk maken van veilige schoolroutes, zowel op gewestwegen als op gemeentewegen. Ze maakt 30 miljoen euro subsidiemiddelen vrij om knelpunten aan te pakken. Vlaanderen subsidieert projecten voor maximaal 50 procent, met een plafond van 100.000 euro per schoolroute. Uit de verschillende subsidieaanvragen selecteerde het Agentschap Wegen en Verkeer ook drie projecten in Staden.

Asverschuiving

Zo starten in het tweede kwartaal van 2023 de werken ter hoogte van Ommegang Oost 4. Deze locatie bevindt zich langs de route van en naar de basisscholen van Westrozebeke. “Er komt een asverschuiving met een rustpunt voor fietsers en punctuele verlichting ter hoogte van de huidige voetgangersoversteekplaats. Voor de wegeniswerken wordt een bedrag gebudgetteerd van 250.000 euro, terwijl er voor de verlichting 30.000 euro wordt vrijgemaakt”, verduidelijkt Bert Maertens.

“Onze lokale afdeling ijvert al jaren voor een betere verkeersveiligheid in de gemeente” – Jan Depla, N-VA Staden

De werken aan de twee andere knelpunten werden intussen uitgevoerd. Bert Maertens: “Zo werd eind vorig jaar ter hoogte van de Sint-Jansstraat 91 de voetgangersoversteek verplaatst naar de westzijde van het kruispunt. In de Diksmuidestraat werd in maart van dit jaar een middengeleider met rustpunt aangelegd ter hoogte van de dwarsing van de fietssnelweg F351 met de N36”, weet parlementslid Maertens.

N-VA Staden juicht Vlaamse steun toe

Gemeenteraadslid Jan Depla van N-VA Staden reageert tevreden op de Vlaamse subsidies. “Onze lokale afdeling ijvert al jaren voor een betere verkeersveiligheid in de gemeente. Het fietsverkeer dat hoe langer hoe meer een belangrijke rol inneemt, is daar een belangrijk onderdeel van. Daarom kunnen we de Vlaamse steun alleen maar toejuichen. Naast deze drie schoolrouteknelpunten moet er in de toekomst ook werk gemaakt worden van de maximale vernieuwing van fietspaden in de verschillende deelgemeenten. Dit zal alleen maar de veiligheid van onze bewoners en schoolgaande jeugd bevorderen”.