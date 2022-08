Vlaamse overheid investeert dit jaar 10 miljoen euro in extra beveiliging snelwegparkings

Om de overlast rond transmigranten in te dijken, investeert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) dit jaar 10 miljoen euro in de beveiliging van onze snelwegparkings. Het gaat onder meer om extra camerabewaking en bijkomend hekwerk. “Samen met het Agentschap Wegen en Verkeer willen we hiermee het onveiligheidsgevoel voor vrachtwagenchauffeurs en automobilisten wegnemen”, zegt ze. Daarnaast wordt de concessie in Jabbeke volledig vernieuwd in de vorm van een publiek-private samenwerking.

België blijft een populair transitland, de problematiek is bekend: vluchtelingen proberen hier in geparkeerde vrachtwagens te glippen om zo de oversteek te wagen naar het Verenigd Koninkrijk. “Uit voorlopige cijfers voor dit jaar alleen, gaat het om 687 vrachtwagens waarbij tijdens controles transmigranten werden aangetroffen. Dit levert niet alleen gevaarlijke situaties op, het zorgt ook voor een groot onveiligheidsgevoel bij de chauffeurs. Afgelopen jaren kenden we heel wat incidenten”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD).

Ze investeert daarom 10 miljoen euro extra in de beveiliging van de Vlaamse snelwegparkings waarvan 4 miljoen voor fysieke bewakingspatrouilles gedurende de komende twee jaar. Daarnaast wordt er 3,5 miljoen euro geïnvesteerd in camerabewaking. Op drie locaties in West-Vlaanderen – aan de snelwegparkings in Jabbeke, Mannekensvere en Westkerke, – worden middenbermconstructies aangebracht zodat transmigranten er de autosnelweg niet meer kunnen oversteken, tot slot wordt er ook nog eens 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in hekwerken en poorten. In totaal worden zo 21 snelwegparkings beter beveiligd.

Nieuwe concessie in Jabbeke met meer en veiligere parkeerplaatsen

Midden augustus startte ook de volledige heraanleg van de snelwegparking met de concessie van TotalEnergies aan de E40 in Jabbeke, zowel richting Oostende als richting binnenland. Dit gebeurt in de vorm van een publiek-private samenwerking. “Er komt niet alleen een vernieuwde shop en eetaanbod, ook de parking wordt door TotalEnergies aangepakt”, duidt minister Peeters. “De truckparking richting Oostende heeft af te rekenen met de problematiek van de transmigratie. Daarom komt er een beveiligde betalende parking met een stevig hekwerk voorzien van alarmsysteem. ANPR-camera’s aan de in- en uitgang van de parking, moeten de toegangscontrole koppelen aan de bestuurder van de vrachtwagen.”

Een geluidsmuur aan de kant van de autosnelweg moet er dan weer voor zorgen dat de vrachtwagenbestuurders een stillere rustpauze hebben. Het aantal parkeerplaatsen voor vrachtwagens in Jabbeke gaat van 37 naar 80, meer dan een verdubbeling dus. Ook de parking voor personenwagens ten slotte, wordt uitgebreid: van 57 parkeerplaatsen naar 85. Op de parking richting binnenland stijgt het aantal parkeerplaatsen voor personenwagens van 71 naar 85, het aantal plaatsen voor vrachtwagens wordt verdubbeld.

“Net zoals aan de overkant, wordt de vrachtwagenparking hier straks uitgerust met ANPR-camera’s aan de in- en uitgang en een geluidsmuur”, aldus nog minister Peeters. De werken op de snelwegparkings in Jabbeke zullen ongeveer een jaar duren. Na de herinrichting komen er aan elke kant ook vier ultrasnellaadpunten van TotalEnergies. “We willen een versnelling hoger schakelen in de elektrificatie van ons wagenpark”, zegt minister Peeters, “en dus moeten ook de snelwegparkings langs onze Vlaamse autosnelwegen op korte termijn uitgerust worden met snellaadinfrastructuur zodat het internationaal personenverkeer straks op zero-emissie wijze door Vlaanderen kan rijden. Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat binnen een straal van 25 km langs alle grote verkeersassen voor die infrastructuur zorgen. Het doet me ook plezier dat TotalEnergies de laadpalen onder dezelfde beschermende luifel als de brandstofpompen plaatst.”