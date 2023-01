Vlaams minister Lydia Peeters overweegt installatie van een tijdelijke voetgangersbrug nabij de Krakele in Brugge

Vlaams minister voor Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters overweegt, in overleg met de stad Brugge, om een tijdelijke voetgangersbrug te installeren, in de buurt van de defecte Krakelebrug.

Dat blijkt uit het antwoord dat Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD) gaf op een schriftelijke vraag van haar Brugse partijgenote Mercedes Van Volcem.

Omleiding

Sedert september 2022 is de Krakelebrug kapot, na een aanvaring door een binnenschip. Wellicht is de bouw van een nieuwe brug de beste oplossing, maar dat budget staat nog niet ingeschreven in de Vlaamse begroting. Voor auto’s duurt de omleiding naar de Walweinbrug of de Scheepsdalebrug slechts enkele minuten, maar voor zwakke weggebruikers is het een heel opgave. Daarom wil Lydia Peeters een tijdelijke voetgangersbrug op die plek. Maar er is hiervoor nog geen fiat van de Vlaamse regering.

De Vlaamse Waterweg heeft vorig jaar al 1,7 miljoen euro besteed aan het herstel en het onderhoud van Brugse bruggen. Dat is vier keer zoveel als in 2020 en 2021. Dat zegt veel over de slechte staat van die bruggen. Volgens de Vlaamse minister zijn de Gentpoortbrug en de twee Kruispoortbruggen wel in orde.

Dampoort

Wat de Dampoortbrug betreft, moet een benedenhoofd dringend hersteld worden. “Deze werken zijn noodzakelijk maar op heden delicaat, gezien de impact op de mobiliteit. Niet alleen is de Krakelebrug buiten dienst, maar dit jaar nog starten de werken aan de Steenbruggebrug”, aldus Lydia Peeters.

Lees meer over de Brugse bruggenmiserie