Vlaams Belang wil referendum over uitbreiding zone 30

Wesley Deschuytter (Vlaams Belang) stelde tijdens de gemeenteraad van maandag voor om een digitale volksraadpleging te organiseren over de uitbreiding van de zone 30.

Volgens de oppositiepartij hebben inwoners te weinig inspraak gehad over de beslissing en is er veel tegenkanting. “Wij vinden dat de Oostendenaar zich hierover moet kunnen uitspreken”, aldus Deschuytter.

Bevragingen

“We blijven erop hameren dat de Oostendenaar inspraak krijgt in de invoering van zone 30. Uit bevragingen op sociale media blijkt dat 80 procent tegen deze uitbreiding is. We stellen ons ook vragen bij de verantwoording van deze beslissing. Het lijkt ons dat het dit stadsbestuur niet te doen is om de veiligheid.”

“We willen benadrukken dat we niet tegen zone 30 op zich zijn, maar we pleiten om terug te gaan naar de situatie zoals die was. We willen daarom een digitaal referendum organiseren. De mensen zouden daarbij de vraag krijgen of ze de situatie willen behouden of ze de situatie willen laten terugkeren zoals ze was voor september 2022.”

Geen referendum

Volgens schepen Björn Anseeuw (N-VA) is een referendum niet mogelijk omdat de vraag moet komen uit de bevolking zelf en als tien procent van de inwoners de vraag onderschrijft. “Dit voorstel kan onmogelijk worden goedgekeurd. Het moet ook een ja/nee-vraag zijn.”