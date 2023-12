Vlaams Belang voert actie aan overweg in Menen

Een overweg, een politieke malaise en heel wat misnoegde Menenaars. De aanpak van de overweg in de Hogeweg blijft de gemoederen beroeren. Maandagavond voerde het Vlaams Belang afdeling Menen dan ook actie aan de spoorweg, een actie tegen een dossier dat ze zelf goedkeurden.

Wie de afgelopen weken en maanden door Menen moest, kon er onmogelijk naast kijken. Het verkeersinfarct is er eentje van historische proporties. Werken aan de nutsvoorzieningen, alle invalswegen die er als een werf bijliggen en omleidingen die ook de binnenstad net niet lam leggen? Het is dagelijkse kost geworden en het zorgt voor vaak erg explosieve discussies op sociale media.

Daar komt nu ook de beslissing van Infrabel bij, die de overweg in de Hogeweg definitief wil afsluiten. Enkel voetgangers en fietsers zullen er nog kunnen dwarsen, automobilisten worden door het centrum gestuwd. Het dossier zorgt al wekenlang voor stevig protest en ondertussen werd ook al een petitie duizenden keren getekend. Maandagavond kreeg het protest een concrete vorm, toen de lokale afdeling van het Vlaams Belang er een actie organiseerde.

De actie kon op steun van de buurtbewoners rekenen maar kreeg ook te kampen met de nodige kritiek. Het mobiliteitsplan dat nu wordt uitgevoerd werd in 2021 immers goedgekeurd door de Vlaams Belang fractie in de gemeenteraad. Toenmalig voorzitter lauwerde toen zelfs de beslissing en maakte duidelijk dat hiermee een einde zou gaan komen aan de formule-1 toestanden in Menen.

“Dat was een beslissing van het toenmalige bestuur waar wij nu afstand van nemen. Er waait een nieuwe wind door het Vlaams Belang in Menen!” Joke Nollet, die in 2024 als lijsttrekker voor het Vlaams Belang zal opkomen, is overtuigd dat de vernieuwing van de partij het verschil kan maken. “Er is helemaal geen draagvlak voor dit project en de vorige mandatarissen waren ook nergens te bespeuren. Zoals de situatie nu is, kun je weinig anders dan dit alles te gaan herevalueren. Menen is de afgelopen jaren achteruit gegaan, de tijd om actie te ondernemen is aangebroken.”