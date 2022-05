Vijfwegenstraat in Emelgem nu ook officieel heropend

De Vijfwegenstraat en ook het kruispunt De Vijfwegen in Emelgem zijn al een poosje terug open voor het verkeer, maar nu werden straat en kruispunt ook officieel geopend.

Het waren burgemeester Bert Maertens en schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Caroline Maertens die het lintje mochten knippen van de pas opgeleverde straat en kruispunt.

Dit ging gepaard met een feestje op de ook al heraangelegde parking op het kruispunt. De werken hadden letterlijk heel wat voeten in de aarde. Niet alleen de inrichting van het kruispunt, maar ook nutsleidingen en riolering werden aangepakt.

Vierkant groen

Voor gebruikers van het vernieuwde kruispunt is het even wennen. De toegang tot de Wezestraat is veranderd en als eerste kruispunt in Izegem werd er ‘vierkant groen’ ingevoerd op de Vijfwegen. Hierdoor krijgen fietsers en voetgangers tegelijk groen, terwijl het op dat moment voor het gemotoriseerde verkeer rood blijft.

Maar daar werd bij de opening even niet aan gedacht, want de stad toostte op de goede afloop van de werken met een hapje en een drankje.