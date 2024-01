“Vijftig kinderen staan hier letterlijk in de kou”: busje komt helemaal niet in Westhoek

Na de busproblemen door de nieuwe regeling van De Lijn sinds 1 september ontstaat opnieuw chaos in de Westhoek nu het nieuwe vervoersplan van de openbaarvervoersmaatschappij in werking treedt. In Zonnebeke daagden aangekondigde bussen helemaal niet op en in Ieper kwamen opnieuw tientallen scholieren te laat op school.

Aan de kerk van de Zonnebeekse deelgemeente Beselare verzamelden op een koude maandagochtend tientallen kinderen aan de bushalte voor de eerste schooldag na de kerstvakantie. “Maar deze vijftig kinderen moesten letterlijk in de kou blijven staan”, zegt Zonnebeeks mobiliteitsschepen Koen Meersseman (#TEAM8980). “Deze halte ligt op de buslijn 80 Menen-Ieper, waar normaal om 7.45 uur één bus en om 7.47 twee bussen zouden komen. Er kwam slechts één bus om 7.47 uur en daar gaven we voorrang aan de jongste kinderen. De volgende bus kwam pas om 7.58 uur en zat vol, waardoor er niemand meer op kon.”

Geen gehoor

“De problemen in Beselare hadden uiteraard gevolgen verderop: ook in de Zonnebeekse deelgemeente Geluveld passeerden dus minder bussen”, vervolgt Meersseman. “Ook in het centrum van Zonnebeke moesten kinderen terugkeren naar huis, omdat een aangekondigde bus niet was doorgekomen. Samen met de kinderen probeerden we nog een flexbus te bellen, maar daar kregen we geen gehoor en werd er niet opgenomen.”

Meersseman is niet te spreken over de situatie in zijn gemeente. “Dit kan toch niet? Als alles zoals gepland verloopt, zou het moeten werken. Maar als bussen helemaal niet langskomen, ontstaan er uiteraard problemen. We communiceerden dit naar De Lijn en hopen dat zij dit dringend op orde krijgen. Het gaat hier over een ‘niet-uitvoering’ van de dienstregeling. Intussen kregen we al reactie van De Lijn: ze starten een onderzoek naar wat verkeerd liep.”

Lijnen versterkt

De schepen had zich eerder nochtans tevreden getoond over de nieuwe regeling van De Lijn. “Het was voor ons belangrijk dat de lijn 90 Roeselare-Ieper doorheen Zonnebeke en Passendale versterkt kon worden. Daarnaast krijgen we terug ieder uur een bus doorheen Beselare (lijn 80) en ook in het weekend (Ieper-Menen). We konden de schoolverbindingen doorheen Zandvoorde behouden en ook de bus van Beselare naar Roeselare blijft bestaan. Daarnaast zal de flexbus beschikbaar zijn tot 23 uur en op vrijdag en zaterdag zelfs tot 2 uur s’nachts, specifiek voor onze jongeren die op een veilige manier via openbaar vervoer naar huis kunnen. Dat lijkt me toch een serieuze meerwaarde. Er werden echter ook vijf haltes in Groot-Zonnebeke geschrapt, maar oorspronkelijk werd het dubbele gevraagd. We hebben dat dus kunnen beperken. Mensen die problemen ervaren door de geschrapte haltes, kunnen dit doorgeven aan onze gemeentediensten, zodat we dit kunnen meenemen in evaluatiegesprekken.”

Te laat op school

Onder meer door de problemen in Zonnebeke kwamen scholieren maandag te laat op scholen in Ieper. “In het VTI is sprake van 35 leerlingen”, zegt schooldirecteur Pieter Roets. “De traditionele bus van het station naar het VTI rijdt ook niet meer: de halte VTI werd afgeschaft. Hierover is De Lijn nooit in overleg gegaan. We moesten de beslissing vernemen via de website.”

In het Lyceum in Ieper kwamen een twintigtal leerlingen te laat. “Dat is toch redelijk veel: ongeveer vijf procent van ons totaal leerlingenaantal”, zegt directeur Hilde Uytterschaut. “Dit aantal ligt in lijn met de problemen sinds 1 september. Het gaat onder meer om leerlingen uit Zonnebeke en Kruiseke.” De voorbije maanden hebben de Ieperse scholen meermaals gelobbyd bij De Lijn en overheden om de timing aan te passen, zodat scholieren weer op tijd op school konden geraken. “Nu zal er nieuw lobbywerk nodig zijn”, aldus Uytterschaut.

(TP/NVZ)