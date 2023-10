Vijf trage wegen worden geherwaardeerd

Zopas werd in Vladslo de eerste van vijf herstelde trage wegen geopend. “Met het project ‘kwaliteitsingrepen vijf bestaande trage wegen’ wil Diksmuide het gebruik van deze vijf trage wegen herwaarderen. In Beerst is dat de Wandrillewegel verbinding Ommegangstraat-Beerststraat, Heidewegel, verbinding Klierstraat- Heidestraat en in Vladslo de Kloosterwegel, verbinding Groenestraat-Beerststraat, de Donkerwegel, verbinding Werkenstraat-Gentweg en de Gentwegel, verbinding Gentweg-Donkerstraat. Het herstellen van deze trage wegen heeft in totaal ongeveer 85.000 euro gekost, waarvan 30% gesubsidieerd werd door het Herstelfonds Omgevingskwaliteit”, aldus schepen Martin Obin. We zien schepen Katleen Winne, Wim Bracquez, Lieven Demuynck, schepen Marc Deprez, Dirk Laplasse, burgemeester Lies Laridon, schepen Martin Obin, Monique Vanderjeught, Marc Vanblaere, Peter Demarée, schepen Marc De Keyrel, Els Monstrey, schepen Greet Dever en Christine Feryn. (foto ACK)