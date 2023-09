‘Vierkant groen’ bij nieuwe verkeerslichten in Langemark: “Groen voor voetgangers uit alle richtingen, terwijl auto’s moeten wachten”

Bijna een half jaar waren de verkeerslichten in het centrum van Langemark defect, maar net op tijd voor het nieuwe schooljaar zijn de nieuwe lichten klaar, met snufjes zoals het ‘vierkant groen’-principe bij het begin en einde van de schooldag en automatisch rood voor wie te snel rijdt.

De verkeerslichten aan het kruispunt Boezingestraat, Poelkapellestraat, Markt en Zonnebekestraat waren al een tijd defect. Sinds maart 2023 knipperden de oranje lichten, waarbij je het kruispunt op mag rijden, maar waar je rekening moet houden met de voorrangsregels en voorrangsborden, in dit geval voorrang van rechts.

Lagere school

“Voor kinderen is de voorrang van rechts echter geen evidente regel”, zegt schepen van Mobiliteit Jean-Marie Callewaert (Vooruit). “Voor hen is het eenvoudiger én veiliger als ze bij groen voetgangerslicht kunnen oversteken en bij rood licht blijven wachten. De verkeerslichten liggen bovendien dicht bij een lagere school waar meer dan 260 kinderen naar school gaan.”

‘Slimme’ verkeerslichten

De defecte verkeerslichten waren al meer dan 60 jaar oud, waardoor er geen wisselstukken meer beschikbaar waren om ze te herstellen. Het bestuur plaatste een bestelling voor nieuwe verkeerslichten via een raamcontract van het Agentschap voor Wegen en Verkeer. Kostprijs: 115.000 euro. “De nieuwe verkeerslichten zijn ‘slimme’ verkeerslichten die de verkeersveiligheid zullen verhogen”, vervolgt Jean-Marie Callewaert. “Zo kunnen de lichten langer groen licht geven voor voetgangers als dat nodig is. Denk aan bijvoorbeeld voor verplaatsingen in grotere groepen zoals schoolkinderen of kinderen van de BKO of voor mensen met verminderde mobiliteit.”

Vierkant groen

Ook wordt het ‘vierkant groen’-principe toegepast bij het begin en eindigen van de schooluren. “Voetgangers uit alle richtingen krijgen tegelijk groen licht om over te steken, terwijl gemotoriseerd verkeer moet wachten. Kruispunten die uitgerust zijn volgens het ‘vierkant groen’-principe hebben pijltjes rond het groene verkeerslicht. Op die manier wordt contact met gemotoriseerd verkeer vermeden en kunnen mogelijke dodehoekongevallen voorkomen worden”, legt schepen Callewaert uit.

Rood voor snelheidsduivels

Volgende week moeten er nog enkele kleine aanpassingen gebeuren. “Op de as Poelkapelle-Boezinge komt er een beperking”, zegt Jean-Marie Callewaert. “Als je te snel rijdt ter hoogte van de Kubus of de bakkerij zal je automatisch rood licht krijgen. Dat moet ingesteld worden. Het heeft dus geen zin om extra gas te geven om het rood licht te halen, integendeel.”

Zoen- en vroemzone

Binnenkort wordt er ook een zoen- en vroemzone aangelegd aan de school. “Daarvoor zal het zebrapad verplaatst worden naar het verlengde van het wandelpad komende van de Papaverwijk. Dat zou volgende week gebeuren. De kiss- en ridezone komt Langs beide kanten van de weg. Maximaal twee auto’s zullen aan weerskanten tegelijkertijd kunnen stilstaan. Dat zijn geen grote ingrepen, maar dat was wel een vraag vanuit de ouderraad van de school”, besluit schepen Callewaert. (TOGH)