Vier trajectcontroles in Oudenburg halfweg dit jaar in werking

De vier geplande trajectcontroles in Oudenburg worden tegen het einde van het tweede kwartaal van 2022 operationeel. De Vlaamse overheid maakt voor de realisatie van de vier installaties in totaal ruim 633.000 euro vrij. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). “Dat de trajectcontroles binnenkort eindelijk van start kunnen gaan is goed nieuws. Ze moeten een aangepaste snelheid afdwingen en het aantal ongelukken op die stroken doen dalen”, aldus Bert Maertens.

De Vlaamse Regering besliste eind 2020 om 19 nieuwe trajectcontroles te plaatsen op gewestwegen in Vlaanderen. “Vier van de geselecteerde zones bevinden zich in Oudenburg. Zo gaat het om een tracé in de Westkerkestraat, tussen het kruispunt met de Oude Brugseweg en het kruispunt met de Nieuwstraat. Ook in de Gistelsesteenweg, vanaf het kruispunt bij de Slachthuisstraat tot de kruising met de Noordstraat, zal de snelheid gecontroleerd worden.

Trajectcontroles drie en vier liggen in elkaars verlengde op de N358 langs het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. De eerste zone strekt zich uit vanaf het kruispunt van de Keiweg en de Goedeboterstraat tot aan de rotonde met de op- en afrit bij de E40. Het tweede tracé start aan dezelfde rotonde en loopt tot aan de bruggen in Plassendale”, weet Bert Maertens.

5,7 kilometer

De vier trajectcontroles werken telkens in beide rijrichtingen en omvatten samen 5,7 kilometer. Op de verschillende locaties zijn alle grondwerken en de plaatsing van de infrastructuur intussen gebeurd. Nu volgt de configuratie van de acht camera’s op het platform van de federale politie. Daarna gebeurt de conformiteitskeuring en ijking van de installatie en zal er een protocolakkoord worden gesloten.

“Dit is een fantastische zaak voor de Oudenburgenaar. Verkeersveiligheid draagt een absolute prioriteit voor ons bestuur. Trajectcontroles hebben hun nut al meermaals bewezen en we zijn zeer tevreden dat deze nu ook actief zullen zijn in Oudenburg”, reageert schepen Stijn Jonckheere van N-VA Oudenburg.

De vier installaties: 1. N368 Oudenburg (1.3km) – kmpt 36.87 – 38.1 – 154.239,1 euro, 2. N358 Oudenburg (0.7km) – kmpt 20.2 – 20.9 – 161.738,92 euro, 3. N367 Oudenburg (1km) – kmpt 15.1 – 16.1 – 162.564,8 euro en 4. N358 Oudenburg (2.7km) – kmpt 17.3 – 20.0 – 154.763,55 euro.