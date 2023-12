Vier stadslijnen verdwijnen in Roeselare, extra bussen naar centrum en station

Vanaf 6 januari wijzigt De Lijn haar aanbod grondig. Er komen aangepaste routes, die focussen op de hoofdassen en invalswegen. Dat past binnen Hoppin, de nieuwe mobiliteitsvisie van de Vlaamse Overheid. Eentje die vervoermiddelen combineren makkelijker maakt en inspeelt op de noden. Zo reis je straks vlotter naar je werk, school, ziekenhuis, favoriete winkel en sport- of cultuurcentrum.

De Lijn verlegt haar focus vooral op betere verbindingen via de invalswegen. Zo komen er rechtstreeksere en vlottere verbindingen naar het centrum en het station, ook van en naar de buurgemeenten.

Concreet verdwijnen de vier bestaande stadslijnen (stadslijn 1, 2, 5 en 6) en worden de reiswegen en nummers van bepaalde, bestaande buslijnen aangepast. Er komen ook nieuwe busverbindingen bij en er zullen op enkele bestaande buslijnen frequenter bussen rijden.

“Vanuit de verschillende kernen en woonomgevingen (en ook naar heel wat buurgemeenten) is er hierdoor om het half uur een bus van en naar het centrum en het station. Voor site Schiervelde en AZ Delta (en Rumbeke) is dat om het kwartier. Veel mensen waren vragende partij voor een groter aanbod op die drukke lijnen”, horen we van schepen Stefaan Van Coillie.

Een overzicht van de voornaamste wijzigingen:

Vlotter en vaker tussen centrum – station – Schiervelde

Vanaf het station en het centrum rijdt er op week- en zaterdagen om het kwartier een bus naar Schiervelde. Op zondagen is dit om het half uur. Dit gebeurt door de combinatie en bundeling van lijn 30 (Roeselare – Staden – Houthulst – Diksmuide) en lijn 31 (Roeselare – Westrozebeke – Langemark) via de Diksmuidsesteenweg. Hierdoor is de sport- en evenementsite Schiervelde vlot bereikbaar met een rechtstreekse busverbinding vanaf het centrum en station Roeselare.

Nieuwe stadslijn 1 naar Rumbeke, AZ Delta en Oekene

Ook naar het centrum van Rumbeke en AZ Delta campus Rumbeke zal er vanaf het Station van maandag t.e.m. zaterdag om het kwartier een bus rijden. Op zondag om het half uur. Dit gebeurt door de combinatie van de nieuwe lijn 1 (Deceuninck – Roeselare – Rumbeke – AZ Delta – Oekene) en lijn 11 (Roeselare – Rumbeke – Izegem – Oostrozebeke – Waregem).

De nieuwe stadslijn 1 rijdt om het half uur ook naar Oekene en richting Brugsesteenweg tot Deceuninck (Hooglede). Met deze busverbinding blijft ook AZ Delta campus Brugsesteenweg vlot bereikbaar en verbonden met het centrum en de campus Rumbeke.

Ieder half uur van en naar Beveren

Ook het centrum van Beveren krijgt binnen het nieuwe net om het half uur een rechtstreekse busverbinding naar het station via de aangepaste reisroute van lijn 80 (Roeselare – Beveren – Ardooie – Pittem – Tielt) en de nieuwe lijn 81 (Roeselare – Beveren – Ardooie – Zwevezele (-Wingene)).

Met de marktbus naar de wekelijkse dinsdagmarkt

Als alternatief voor het verdwijnen van de bus in de wijken wordt wekelijks op marktdagen op dinsdagvoormiddag een marktbus voorzien. Dit kan via:

Lijn 802 marktbus: Biezenhof – Centrum – Nieuw Kerkhof en

Lijn 803 marktbus: De Tassche – Centrum – Rumbeke.

Deze bussen rijden op dinsdagvoormiddag om het half uur heen en terug naar en van het centrum van Roeselare.

Extra bussen op spitsmomenten

Om een goede verbinding te garanderen naar het werk of school, zijn er op de spitsmomenten aanvullend extra ritten waar en wanneer het nodig is. Zo is er bv. in de ochtend- en avondspits een speciale busverbinding tussen Wingene en Roeselare via de Kapelhoek.

Neem ’s avonds ook later de bus naar huis

Vanaf 6 januari hebben bepaalde buslijnen op weekdagen een busverbinding om het uur tot ongeveer 22.30 uur. en op vrijdag en zaterdagen tot ongeveer 2.30 uur. ’s nachts. Tussen het station en AZ Delta campus Rumbeke is dat ’s avonds om het half uur.

“Die nieuwe, betere avondbediening is een belangrijke verbetering voor Roeselare. Zo kan de bus ook een alternatief zijn om na een avondje stappen, een film- of theatervoorstelling of een zwemtraining op een veilige manier naar huis te gaan”, aldus Stefaan Van Coillie nog.

“Op plaatsen waar er minder vraag is en er al een laag gebruik was van het openbaar vervoer, heeft De Lijn het aanbod van de bussen gereduceerd of zelfs volledig geschrapt. De huidige stadslijnen die op veel momenten leeg door de woonwijken rijden, zullen dus verdwijnen. Ter compensatie wordt ingezet op het flexvervoer dat je vooraf reserveert via de Hoppincentrale. Het flexvervoer kan in de hele regio Midwest (en Vlaanderen) vooraf gereserveerd worden. Bij elke boeking wordt bekeken wat voor jou de meest geschikte oplossing is.”

Informeer je goed over de wijzigingen.

Ook aan verschillende andere lijnen voert De Lijn wijzigingen door. Gebruikers doen er goed aan zich te informeren over wat er verandert. Zowel aan de reisweg als aan de nummering van de buslijnen kunnen wijzigingen zijn:

De kernen Beitem en Zilverberg hebben sinds juli 2023 een halfuurverbinding via lijn 54 (Roeselare – Ledegem – Dadizele – Menen).

Lijn 90 (Roeselare – Moorslede – Zonnebeke – Ieper) zorgt op weekdagen en zaterdagen voor een halfuurverbinding tussen het station en De Ruiter.

De nieuwe route van lijn 60 (Roeselare – Izegem – Lendelede – Kortrijk) verbindt de Zwaaikom om het half uur met het station.

De nieuwe lijn 75 (Roeselare – Hooglede – Gits – Lichtervelde – Torhout) bedient om het half uur verschillende haltes langs de Hoogleedsesteenweg.

Er is om het half uur een busverbinding naar de buurgemeenten Ardooie, Hooglede, Moorslede en om het uur een bus naar o.a. Diksmuide, Staden, Izegem, Torhout, Waregem, Kortrijk.

Ontdek wat het nieuwe net voor jou betekent op roeselare.be en delijn.be/nieuwenet .