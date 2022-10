VIDEO Politie onderzoekt geval van verkeersagressie in Brugge: man blijft 2 km aan rijdende auto hangen

Op sociale media gaat er sinds donderdagavond een video rond van een fietser, die tekeer gaat tegen de bestuurder van een BMW en de auto beschadigt. Uiteindelijk klampt de man zich vast aan de auto, terwijl de bestuurder wegrijdt. Wat er exact voor de video gebeurd is, is niet bekend. Beide partijen hebben wel een aangifte gedaan bij de politie, die de zaak zal onderzoeken.

Op de video, die rondgaat op sociale media is een fietser te zien, die tekeer gaat tegen de autobestuurder van een BMW op de Krakelebrug in Brugge. De man slaat op de auto en breekt ook uiteindelijk de autospiegel af. Wanneer de bestuurder wil weg rijden, springt de fietser voor de auto en klampt hij zich uiteindelijk vast aan de zijkant van het voertuig. Op een tweede video is te zien hoe de man wat later de wagen los laat. Dat zou twee kilometer verderop van de Krakelebrug zijn. Wat voor de video gebeurde is nog niet gekend. (lees verder onder de video)

De politie van Brugge bevestigt dat ondertussen beide partijen een aangifte hebben gedaan. “De autobestuurder diende een aangifte in voor schade aan zijn voertuig. En de fietser diende een aangifte in voor slagen en verwondingen”, klinkt het bij de communicatiedienst. Er zal nu verder onderzocht worden, wat de precieze omstandigheden waren van het ongeval.